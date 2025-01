LeBron James acabou de dar a melhor enterrada de sua carreira aos 40 anos?

Dereck Lively nunca teve chance nessa enterrada de LeBron James. (Imagens de Kevin Jairaj-Imagn)

LeBron James continua surpreendendo aos 40 anos.

O debate continua sobre exatamente onde James aparece na lista dos maiores nomes do basquete de todos os tempos. Mas não há debate sobre a sua excelência sustentada. Ninguém na história da NBA manteve seu nível de jogo ao longo de 22 temporadas até os 40 anos.

E você ainda pode fazer coisas assim:

Faltando 8:06 para o fim do primeiro quarto do jogo de terça-feira contra o Dallas Mavericks, James fez uma das melhores enterradas de sua carreira.

O companheiro de equipe de James no Lakers, Rui Hachimura, errou uma cesta de 3 pontos no escanteio e o armador do Lakers, Max Christie, pegou o rebote perto da linha de base. Christie virou-se para o meio da quadra e encontrou James correndo perto da linha de 3 pontos no topo da zona chave. Ele acertou James com um passe rápido e James fez o resto.

James deu um único drible perto da linha de falta, correu pela pista e começou a pegar a bola com a mão direita. Quando o pivô do Mavericks (7-1), Dereck Lively, o desafiou na borda, James mudou de planos.

Ele mudou a bola para a mão esquerda, para um chute de moinho de vento. Um Lively saltitante não teve chance. James marcou a enterrada, para alegria do banco do Lakers e de Kevin Harlan, da TNT.

E lembre-se, James é destro. Ele fez isso com a mão livre.

James então teve os recursos após a enterrada para correr em direção à defesa e roubar o passe dentro de campo. Ele foi a quintessência do LeBron e uma demonstração do que ele ainda traz para o jogo.

Ele pode não ser mais um candidato perene a MVP. Mas James continua sendo um dos melhores e mais emocionantes jogadores do jogo.