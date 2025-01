LeBron James affronta il post virale, Bronny, nel podcast di Kelce Brothers

LeBron James ha seguito il popolare podcast “New Heights” di Jason e Travis Kelce e ha finito per scrivere un post virale al riguardo su X.

L’episodio che è stato rilasciato mercoledìcopriva una varietà di argomenti. Verso la fine della conversazione, i fratelli Kelce hanno chiesto alla stella dei Los Angeles Lakers di un post che è rimasto impresso online ai fan dell’NBA.

Nel maggio 2015, un utente su X ha scritto: “Lebron ha 30 anni, questa merda non durerà ancora a lungo, grazie a Dio.” Il post è riemerso più volte, soprattutto perché James ha continuato a giocare a livello All-Star mentre invecchiava.

Jason Kelce ha menzionato il post a James, suscitando una grande risata da parte del quattro volte campione NBA.

“Lo vedo (post) da 30 anni”, ha detto. “E ogni volta ci ridevo sopra.

James ha poi rivelato che un utente ha pubblicato qualcosa di simile quando il quattro volte MVP ha compiuto 40 anni a dicembre, lasciando i fratelli Kelce a urlare.

James si è anche assicurato di ricambiare, dicendo che l’utente sarà “davvero incazzato” quando compirà 50 anni. ha riconosciuto la risposta di James a X.

L’ex star dei Cleveland Cavaliers ha fatto pressioni per un posto nel podcast con un post nell’ottobre 2023.

@newheightshow Pazzo, non riesco a ricevere un invito per partecipare a quel fantastico spettacolo! È perché siete davvero i re del nord-est dell’Ohio e io affermo che lo siate? Sii onesto! 🥴😁😁😁. Sei davvero GRANDE!! — LeBron James (@KingJames) 4 ottobre 2023

Jason Kelce lo ha accolto allo spettacolo eseguendo un lancio di polvere simile al rituale pre-partita di James. I fratelli hanno poi chiesto a James della sua carriera calcistica e se avesse mai preso seriamente in considerazione l’idea di giocare nella NFL. James ha rivelato il suo interesse durante il lockout NBA del 2011.

“Non sapevo quando avremmo raggiunto un accordo con i proprietari e avremmo iniziato il nostro campionato”, ha detto. “Quindi ci ho pensato davvero in quel momento. Ero ancora abbastanza giovane per entrare lì con tutti voi. Ma quella è stata l’unica volta in cui ci ho pensato.”

Di fronte ad alcuni dei più grandi nomi della NFL, James ha fatto leggermente marcia indietro sui suoi commenti del giorno di Natale, dicendo: “Adoro la NFL. Ma Natale è il nostro giorno”.

“Dopo di ciò ho visto i dannati numeri. Ci hai preso a calci in culo, okay,” James ha detto Mercoledì. “In termini di spettatori, ci avete preso tutti a calci.

James ha parlato anche di suo figlio Bronny, scelto dai Lakers l’anno scorso. La coppia padre-figlio ha fatto la storia a ottobre, diventando la prima coppia padre-figlio nella storia della NBA ad apparire insieme in una partita.

Ha definito Bronny “il ragazzo più simpatico, più semplice e divertente del mondo”.

Nella sua 22esima stagione NBA, James ha attualmente una media di 23,7 punti, 8,8 assist e 7,6 rimbalzi con il 50,9% di tiri dal campo.