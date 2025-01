LeBron James ammette di aver rifiutato un contratto di sponsorizzazione da 10 milioni di dollari al liceo

LeBron James è uno degli atleti americani di maggior successo nel trasformare il potenziale in realtà.

Il mondo del basket lo ha visto fin dall’età di 14 anni con grandi aspettative che ha costantemente soddisfatto attraverso prestazioni e risultati da record.

In un momento sincero, James ha recentemente rivelato di essere scoppiato in lacrime dopo essersi allontanato da un’offerta modificata di Reebok prima di entrare nella NBA.

Durante la sua apparizione sul podcast New Heights con Travis e Jason Kelce, suo compagno originario dell’Ohio nordorientale, LeBron ha parlato del suo viaggio per diventare un atleta Nike, una partnership che non è stata così semplice come molti potrebbero pensare.

All’epoca, il giovane fenomeno era al centro dell’attenzione dei maggiori brand sportivi. Nike, Adidas, Reebok e And1 hanno tutti inseguito la sua firma, con Reebok che ha lasciato un’impressione particolarmente memorabile.

LeBron ha raccontato come un incontro con il CEO di Reebok e i dirigenti del basket abbia quasi influenzato la sua decisione.

“Il ragazzo mi fa scivolare un assegno alla fine del tavolo, siamo io, mia madre e Maverick Carter, e dice: ‘Se non vai a parlare con altre società, è tuo. E ho dato un’occhiata ‘, LeBron ha ricordato, facendo una breve pausa: “Dieci milioni di dollari”.

Lebron ha davvero PERDUTO 10 milioni di dollari da Reebok quando era all’ultimo anno delle superiori 🤯 @turbotax pic.twitter.com/RbVYzXofFU — New Heights (@newheightshow) 15 gennaio 2025

La rivelazione ha suscitato reazioni simili da parte di James e dei fratelli Kelce mentre si univano alle loro prime esperienze contrattuali come atleti.

Il contesto rende la decisione di LeBron ancora più notevole. Come studentessa dell’ultimo anno delle superiori che viveva nella Sezione 8 con sua madre ad Akron, ci è voluta una forza incredibile per rifiutare 10 milioni di dollari.

Dopo l’incontro con il campo, LeBron si sentiva incerto, ma sua madre gli offrì una saggezza che si sarebbe rivelata preziosa.

Gli ha ricordato che l’offerta sostanziosa di Reebok potrebbe indicare opportunità ancora maggiori da parte di altre società.

Nonostante la tentazione finanziaria e la presentazione strategica di Reebok, LeBron ha scelto di andarsene.

Il peso di questa decisione lo colpì durante il viaggio verso casa e lo fece piangere mentre esaminava la somma di denaro che aveva appena rifiutato.

Eppure questa decisione alla fine aprirà la strada al suo successo futuro, dimostrando che a volte le scelte più difficili danno i frutti più grandi.

