LeBron James “considerò seriamente” uno scambio con la NFL nel 2011, e altro ancora, ha detto a Kelce Bros.

Raramente senti Travis Kelce ammettere di essere nervoso. Ma il 10 volte tight end del Pro Bowl e il due volte campione del Super Bowl hanno ammesso di sentirsi farfalle all’inizio del suo podcast di mercoledì.

“Sono nervoso ma piuttosto eccitato”, ha detto Travis a suo fratello Jason nell’ultimo numero.Nuove altezze con Jason e Travis Kelce.”

Questo perché il loro ospite d’onore era qualcuno che “era in giro da molto tempo”: l’unico e inimitabile LeBron James.

Grazie alle loro carriere calcistiche di successo e al podcast di successo, i fratelli Kelce sono attualmente due degli atleti più famosi al mondo – nel caso di Jason, in pensione. Ma i nativi di Cleveland non possono nemmeno rivendicare di essere gli atleti più famosi dell’Ohio nordorientale. Questa distinzione, ovviamente, appartiene al “King James” di Akron.

Tra un ricordo e l’altro del basket dell’area di Cleveland, i tre ragazzi dell’Ohio hanno discusso della carriera di LeBron quasi NFL, della partita NBA vs. sulla NFL e ha parlato del più grande successo di LeBron. LeBron rivela che sta pensando di giocare nella NFL.

LeBron James che gioca nella NFL è sempre stato un argomento divertente per gli appassionati di sport, ma si è mai avvicinato alla realtà? Ebbene, James una volta ha rivelato che stava sinceramente pensando di salire sulla griglia.

“L’unica volta in cui ho preso la cosa davvero sul serio è stato nel 2011, quando abbiamo avuto il lockout della NBA”, ha detto James. “E non sapevo quando avremmo stretto un accordo con i proprietari e avremmo rimesso in piedi il nostro campionato, quindi ci ho pensato un po’ in quel momento.

“Ero ancora abbastanza giovane per uscire con voi ragazzi, ma quella è stata l’unica volta in cui l’ho preso seriamente in considerazione.”

La stagione NBA 2011-2012 non è iniziata fino al giorno di Natale a causa di un blocco di 66 partite della stagione regolare, che ironicamente si è conclusa con James che ha vinto il suo primo campionato NBA con i Miami Heat. James, che aveva 26 anni all’inizio della stagione, annunciato nel 2021 che i Dallas Cowboys e i Seattle Seahawks gli offrirono un contratto con la NFL.

LeBron riflette se la NFL vs. NBA “più facile”

Essendo uno dei pochi atleti superstar che avrebbero potuto giocare sia a calcio professionistico che a basket, LeBron era la persona perfetta per porre domande sull’argomento molto dibattuto.

“Cosa è più facile da fare: un giocatore della NFL che va alla NBA o un giocatore della NBA che va alla NFL?” chiese Jason a LeBron.

Dopo aver preso un bel respiro, LeBron si preparò a risolvere la disputa una volta per tutte (?).

“Voglio dire che penso che sia più facile per un giocatore di basket provare per la NFL che per un giocatore della NFL che cerca di arrivare alla NBA.”

LeBron ha ringraziato il ricevitore di Bills Keon Coleman e il ricevitore di Ravens Zay Flowers – i cui momenti salienti del basket sono diventati virali – prima di sostenere la sua posizione.

“Sì, ci vuole un periodo di transizione (passare dalla NBA alla NFL)”, ha detto, menzionando specificamente la necessità di abituarsi a colpire di nuovo. “Quando entri nel ritmo, è come andare in bicicletta.

“Il calcio diventa basket, è più coordinazione, corsa e salto, ed è coerente”, ha spiegato, perché i giocatori di basket non hanno così tanti timeout tra le attività.

LeBron ha anche rivelato che pensava che Russell Westbrook o Anthony Edwards fossero altri giocatori NBA che avrebbero potuto fare una “transizione pulita” alla NFL.

“Russ sarebbe un’incredibile sicurezza forte o sicurezza gratuita”, ha detto. “Sta cercando di colpire qualcuno. LeBron ammette che la NFL ha dominato l’NBA a Natale

L’NBA gioca le partite del giorno di Natale dal 1947. La NFL solo di recente ne ha fatto una tradizione annuale, avendo giocato almeno una partita del 25 dicembre in ciascuna delle ultime cinque stagioni.

Quest’anno, anche se Natale cadeva di mercoledì, la NFL ha programmato due partite e nessuna delle due si è avvicinata. Travis Kelce I Chiefs hanno dominato gli Steelers 29-10 Mentre I Ravens hanno eliminato i texani 31-2.

Tuttavia, i fan si sono sintonizzati, stabilisce i record di spettatori di Netflix per il giorno di Natale . Naturalmente, ha anche aiutato il fatto che la superstar internazionale Beyoncé abbia finito per esibirsi nello spettacolo dell’intervallo a Houston.

Nel frattempo, il programma natalizio di quattro partite della NBA è stato più competitivo, con i Lakers di LeBron che hanno superato Steph Curry e i Warriors in due set. Dopo aver vinto, LeBron ha detto a ESPN“Adoro la NFL. Ma Natale è il nostro giorno.”

Qualche settimana dopo, LeBron assunse un tono leggermente diverso quando Jason gli chiese “Di chi è il Natale?”

“Dal punto di vista del pubblico, ci avete preso a calci in culo”, ha ammesso LeBron. “I giochi non erano fantastici come avrebbero dovuto essere, ma avevi Beyoncé.”

Tuttavia, LeBron ha detto: “dovevo difendere l’NBA”. E per essere onesti, L’NBA ha registrato il miglior numero di spettatori natalizi degli ultimi cinque anni.

LeBron si diverte tantissimo a giocare con Bronny

Una delle storie più chiacchierate della offseason NBA e dell’inizio della stagione regolare è stata quella di James che giocava con il figlio maggiore, Bronny James. Bronny è stato selezionato dai Lakers con la 55esima scelta assoluta nel Draft NBA 2024, e la coppia padre-figlio ha fatto la storia condividendo il campo nell’apertura della stagione.

James ha condiviso i suoi pensieri sull’essere un compagno di squadra con suo figlio.

“Quando si tratta di titoli, questa è una questione separata”, ha detto l’anziano James. “Ma essere in grado di essere in questo campionato e giocare in questo campionato e anche al fianco di Bronny in questo momento è uno dei più grandi risultati – e probabilmente il risultato numero 1 che abbia mai potuto ottenere.”

Ha continuato espandendosi su ciò che lo rende così speciale.

“Aiuta vederlo ogni giorno impegnarsi e affrontare il processo per diventare chi vuole essere, quando sono seduto lì a guardarlo e fare le cose che vuole fare ed essere in grado di assorbire tutto. Sto recuperando alcuni dei minuti, delle ore e degli anni che non ho trascorso con lui perché giocavo così tanto,” ha detto James.

Dopo che Travis si è complimentato con Bronny per essere sopravvissuto seguendo le orme del suo leggendario padre, LeBron si è comportato come un padre orgoglioso.

“Bronny non ha affatto bisogno di giocare a basket. Non ha bisogno di soldi. Può fare quello che vuole”, ha detto LeBron a Kelces. “Lui dice: ‘Questa è la mia carriera, questo è il mio obiettivo, questa è la mia aspirazione e voglio giocare a pallone.’ Questo è qualcosa che amo.

“Adoro quel ragazzo. È fantastico.”

Bronny James ha avuto alti e bassi in questa stagione con i Lakers e la loro affiliata alla G League, i South Bay Lakers. Ha giocato nove partite NBA, ma non è stato in grado di ottenere un tempo di gioco costante.

Il 40enne James, quattro volte campione NBA, quattro volte MVP e 20 volte vincitore dell’All-NBA, ha una media di 23,7 punti, 8,8 assist e 7,6 rimbalzi a partita mentre tira 50,9 su 39 per Los Angeles, 1/76,2. Angeles Lakers, che sono settimi nella Western Conference in questa stagione sul 20-17.

Nel frattempo, i Kansas City Chiefs di Kelce sono la testa di serie numero 1 nei playoff dell’AFC e sabato ospiteranno gli Houston Texans nel turno di divisione.

