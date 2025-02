LeBron James de Lakers O primeiro jogo de estrelas da NBA está perdido em 21 anos com ‘desconforto no tornozelo e pé’

LeBron James sentará no jogo All-Star de domingo devido ao “desconforto no tornozelo e nos pés”, disse o estrela do Los Angeles Lakers durante sua disponibilidade de mídia no domingo. James perdeu um jogo recente contra o Indiana Pacers devido à dor no tornozelo, mas, caso contrário, ele jogou em cada jogo do Lakers até agora durante o ano civil de 2025. No entanto, foi incluído como provável no relatório da lesão por lesões em seu jogo final antes O intervalo, embora, no entanto, uma derrota contra o jazz de Utah em que ele tocou.

Este será o primeiro jogo de estrelas em que James não participou desde 2004. Apesar de participar nos últimos anos, James diminuiu lentamente sua participação no fim de semana das estrelas à medida que envelhece.

Nos últimos anos, ele teve o hábito de chegar ao fim de semana All-Star, muitas vezes no sábado, o que o fez perder o treino e ter a disponibilidade de mídia separadamente. Ele fez isso no domingo, que foi quando ele anunciou que o jogo saltaria.

Seu tempo de jogo também diminuiu significativamente para aparições recentes no All-Star. Ele jogou 36 minutos em 2022, mas esse jogo foi realizado em Cleveland e, portanto, tinha um valor um pouco mais simbólico. Ele não jogou 20 minutos em nenhum outro jogo de estrela nesta década.

Ausência de James Evite uma reunião da equipe dos EUA. Entre ele, Stephen Curry e Kevin Durant, que foram recrutados pela equipe Shaq em uma lista composta em grande parte das estrelas mais antigas para o novo estilo do torneio ASG. James, juntamente com Giannis Antetokounmpo e ex-companheiro de equipe do Lakers Anthony Davis, é o terceiro All-Star a ser descartado para as festividades de domingo.