LeBron James disse a Travis e Jason Kelce que a NFL ‘chutou nossos traseiros’ no Natal com o jogo dos Chiefs e o show do intervalo de Beyoncé

A primeira aparição de LeBron James no podcast “New Heights” com Travis Kelce do Kansas City Chiefs e seu irmão, o pivô aposentado do Philadelphia Eagles Jason Kelce, foi publicada na quarta-feira. E quando se trata de um jogador lendário da NBA conversando com dois jogadores lendários da NFL, o tópico NBA vs. NFL.

A conversa focou no Natal, tradicionalmente conhecido como feriado da NBA. No entanto, a NFL tem invadido o dia 25 de dezembro nos últimos anos, tentando transformá-lo também em um feriado de futebol.

“Quem é o dono do Natal?” Jason perguntou a LeBron. “Porque, na sua opinião, ‘eu amo a NFL, mas o Natal é a NBA’”, acertando LeBron entre risadas com seu próprio compromisso de 25 de dezembro sobre como o Natal ainda é o dia da NBA, apesar dos esforços da NFL.

LeBron fala alto, mas sabe o que é real e o que não é.

“Eu vi os malditos números depois do fato”, disse LeBron. “Vocês chutaram nossos traseiros. Ok? Ok? Do ponto de vista do público, todos vocês chutaram nossos traseiros. Os jogos não foram tão bons quanto deveriam ter sido.”

E não se esqueça, LeBron diz isso sobre os jogos, embora o Los Angeles Lakers tenha vencido o Golden State Warriors por 115-113 no dia de Natal.

Embora Travis tenha dito que achou que foi um “jogo muito bom”, LeBron mencionou a principal coisa que pode ter feito os espectadores desligarem a NBA e ligarem a NFL: Beyoncé.

“Quando você tem a porra da Beyoncé, Pat Mahomes e Travis aparecendo, vocês vão lá e chutam a bunda de Pittsburgh.”

É difícil argumentar que o incrível show do intervalo com tema country de Beyoncé não roubou alguns looks da NBA. Afinal, ela é Beyoncé e se apresentou no meio de um jogo entre o Houston Texans e o Chiefs, que atualmente tenta conquistar o terceiro título. Super Bowl em uma fileira.

LeBron insistiu que não estava ignorando a realidade quando disse “Natal é o Dia da NBA” em 25 de dezembro. Ele simplesmente sentiu a necessidade de defender sua própria liga e seu esporte contra um inimigo mais poderoso.

“Sabe, quando você sai e encontra seu irmão mais novo, ele leva uma pancada e você diz: ‘Ei! Não perdemos aquela luta! Estamos aqui e vamos ficar aqui!’ Eu tive que defender a NBA.”