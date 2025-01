LeBron James dovrebbe guadagnare un posto nella squadra di calcio dell’Ohio, dice Ryan Day

Ryan Day, capo allenatore dello stato dell’Ohio, sarebbe disposto a dare a LeBron James che si unisce alla sua squadra di calcio, ma il MVP NBA a quattro tempi dovrebbe guadagnare un posto come tutti gli altri.

Da parte sua, James è in ordine con tale accordo. “Non mi interessa una piccola giornata di allenatore!

La giornata, una settimana dopo che l’Ohio State ha vinto l’apertura dei playoff di calcio del college a 12 squadre, “The Tonight Show con Jimmy Fallon” è apparso e gli è stato mostrato l’ufficio di James dal 2022.

“Ho la qualifica delle università se andassi a praticare un altro sport oltre al basket? Come funziona questa regola”, ha scritto James.

Comprensione di Fallo, Ohio, popoli indigeni è un fan di Buckeye a lungo tempo che ha contribuito a rallegrare la squadra a vincere Notre Dame, ha chiesto allenatori Day per i suoi pensieri su James, che gioca a calcio per l’Ohio.

La giornata è abituata agli atleti stellari delle recenti scelte di schizzo del primo turno come CJ Stroud e Jaxon Smith-Njigba, imminenti Caleb Downs e Jeremiah Smith. Ma James è il regalità del basket. Tuttavia, Day ha detto che la leggenda della NBA non dovrebbe tagliare alcuna linea.

“LeBron è un grande sostenitore. Si dice che questo inizi con una matricola dietro la stanza e si alleni. Non riceve un trattamento speciale”, ha detto Day.

James sta flirtando con il calcio sia all’università che a livello professionale.

James è noto per la sua capacità di basket, ma era anche uno dei superiori al liceo di St. Vincent St. In Mary Akron, Ohio. Stava facendo Reclutato da Ohio State, poi Jim Tressel ha allenatoa quel tempo. Di recente, James ha detto a Jason e Travis Kelcel che ha pensato di giocare nella NFL durante la breve stagione.

Inoltre, James non è estraneo al duro lavoro e stabilisce tempo in quanto si trova come il più antico giocatore NBA attivo all’età di 40 anni. Anche se non è altro che ipotetico, se qualcuno potesse andare al calcio universitario, sarebbe James.

