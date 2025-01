LeBron James ha ammesso apertamente il suo numero di maglia

A questo punto, sembra che non passi settimana senza che LeBron James non superi un altro record NBA.

Venerdì sera, ha superato il record di Michael Jordan per il maggior numero di partite da 30 punti nella storia del campionato.

Il momento è stato speciale per James e ne ha parlato dopo la partita tramite Dave McMenamin e SportsCenter.

James ha detto:

“Indosso il numero 23 per colpa sua… Questo è fantastico per me, da bambino, da dove vengo.”

Superare questo traguardo di MJ è stato speciale per LeBron 🐐 (via @mcten) pic.twitter.com/MmWHR7RFu4 — Centro Sportivo (@ Centro Sportivo) 4 gennaio 2025

Venerdì James ha conquistato il suo ultimo posto nella storia della NBA con un tiro in sospensione da 18 piedi.

Era la 563esima volta che raggiungeva la soglia dei 30 punti, superando Jordan e ricordando ancora una volta ai fan della NBA quanto sia speciale.

È importante notare che mentre James ora detiene il record, Jordan lo ha fatto più velocemente.

James ha battuto il record con i suoi 1.523. gioco in 22 stagioni, mentre Jordan lo ha fatto in 1.071 partite in sole 15 stagioni.

Tuttavia, è un’altra impresa impressionante per la superstar dei Lakers.

Naturalmente, questo non è l’unico record battuto da James.

Ha giocato così bene per così tanto tempo che ha conquistato numerosi record e traguardi che forse non gli saranno mai portati via.

James è stato in ottima forma per tutta la partita di venerdì, segnando 30 punti, tre rimbalzi e otto assist.

I suoi Lakers sono ora saliti al quarto posto nella classifica occidentale con un record di 20-14 dopo la vittoria sugli Atlanta Hawks.

Ciò significa che sono in lizza per i playoff e sembrano essere sulla strada giusta sotto la guida dell’allenatore JJ Redick.

James ama battere quei record, ma ama vincere un altro titolo.

E’ possibile in questa stagione?

