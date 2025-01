LeBron James ha preso di mira i tifosi dei Clippers prima della partita di domenica

I Los Angeles Lakers hanno provato la nuovissima arena dei Clippers domenica sera mentre si dirigevano all’Intuit Dome per una partita.

Prima della partita, LeBron James ha cercato di esaltare la sua squadra prendendo in giro i Clippers e la loro base di fan.

Un video condiviso da Nicole Ganglani tramite Legion Hoops su X mostrava James dire ai Lakers che domenica sera era una “partita casalinga per noi”.

Potrebbero avere una nuova arena e migliaia di fan che li incoraggiano, ma i Clippers non possederanno mai Los Angeles, secondo James.

“Gioca in casa per noi.” 😬 – LeBron aveva perso contro i Clippers a Inglewood (via @nicoleganglani)pic.twitter.com/EzLJTu1yP7 — Legion Hoops (@LegionHoops) 20 gennaio 2025

Questo è stato uno scavo piccolo e sottile ai Clippers, che sono stati molto orgogliosi dell’Intuit Dome sin dalla sua apertura pochi mesi fa.

È uno stadio rivoluzionario, pieno di tutte le tecnologie più recenti e avanzate, che offre ai fan una vista meravigliosa e un’esperienza straordinaria.

Ma molti tifosi dei Lakers pensano che questo non renda i Clippers migliori, e credono che LA appartenga ancora ai Lakers, e lo farà sempre.

È un dibattito che infuria da anni.

I Clippers sono migliorati sempre di più, ma sembra che la maggior parte di Los Angeles tifi i Lakers per via della loro ricca storia e delle stelle abbaglianti che hanno giocato per loro nel corso degli anni.

Condividere una città con un’altra squadra è sempre difficile negli sport professionistici e rende la rivalità ancora più forte.

James è convinto che i Clippers non gestiranno mai Los Angeles come fanno i Lakers.

Detto questo, attualmente stanno sovraperformando James e il suo team.

James sarebbe potuto sembrare fiducioso prima della partita, ma i Lakers furono sconfitti 116-102 e l’arena era piena di tifosi dei Clippers.

Fortunatamente, James e i suoi compagni di squadra non hanno dovuto fare un lungo viaggio verso casa dopo una sconfitta così deludente.

