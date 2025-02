LeBron James ha una registrazione onesta su Steph Curry durante le finali NBA

Il tempo ha un modo di ammorbidire anche i rivali più difficili nello sport, e forse nessuno lo illustra meglio della relazione in evoluzione tra LeBron James e Stephen Curry.

Oggi, le loro interazioni sul campo sono caratterizzate dal rispetto reciproco e dalla videocamera autentica, un netto contrasto con l’intensa rivalità che ha definito le loro riunioni precedenti.

Eppure, per i fan devoti di Cleveland Cavaliers e i Golden State Warriors rimangono in mente le loro battaglie accese, rappresentando uno dei più avvincenti rivali del basket che abbracciano quattro finali NBA consecutive.

In una recente conversazione con ESPNS Ohm Youngmisuk, James ha offerto una prospettiva sincera sull’animosità naturale che si è evoluta durante questi matchup del finale dal 2015 al 2018.

“Voglio dire, s ***. Quando sei in una lotta per cani e c’è solo un ragazzo che cerca di impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi che non ti piacerà questa persona … non gli piaccio. Non mi piaceva perché entrambi abbiamo combattuto per quello che volevamo, e questo è il trofeo di Larry O’Brien ”, ha rivelato James.