Lebron James nomina il suo campionato NBA preferito

Per tutti gli appassionati di sport di Cleveland, il 2016 sarà sempre speciale.

Lo stesso vale per la leggenda dei Cavaliers e attuale stella dei Los Angeles Lakers LeBron James.

James è apparso di recente a “New Heights” con Jason e Travis Kelce per parlare del motivo per cui il campionato che ha vinto nel 2016 con i Cavs è il suo preferito dei quattro totali che ha vinto.

“Non c’è niente di meglio per me di quel Cleveland proprio per tutto… Ecco perché hai visto l’emozione”, ha detto James mercoledì.

“Non c’è niente di meglio di Cleveland (Championship)” 🏆 – LeBron James sui Cavs 2016 pic.twitter.com/4BmW08bxby — Sono di Cleveland (@ImFromCle) 15 gennaio 2025

Come ha notato James, è stato un campionato significativo per molte ragioni.

I Cavaliers non avevano campionati al loro attivo e la città di Cleveland non aveva vinto un campionato professionistico nei 52 anni precedenti.

Per vincere il campionato, hanno dovuto recuperare dopo essere stati sotto 3-1 nella serie per battere i Golden State Warriors 73-9, che sono la migliore squadra della stagione regolare nella storia della NBA in base ai record.

Quella squadra dei Warriors aveva giocatori del calibro di Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green e Andre Iguodala.

Il legame personale di James con la città e con la squadra ha reso il tutto molto più significativo e speciale alla fine.

Grazie alle grandi giocate di James, Kyrie Irving, Kevin Love, ecc., questa squadra dei Cavs è stata in grado di farsi strada verso la gloria.

Proprio quando i Chicago Cubs misero fine al loro periodo di siccità nel campionato quella stessa stagione, i Cavaliers presero una pagina dal loro libro vincendo in modo drammatico nell’ultima partita della serie.

