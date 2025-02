LeBron James potrebbe avere una carriera sorprendente per muoversi in questa stagione

Los Angeles Lakers non avrebbe potuto sognare uno scenario migliore.

Non stavano cercando di scambiare Anthony Davis, e tanto meno ha ottenuto Luka Doncic.

L’unico pensiero di ottenere un giocatore del calibro di Doncic all’età di 25 anni era quasi impossibile da capire, soprattutto considerando che non aveva mai accennato all’insoddisfazione per l’organizzazione o il desiderio di andarsene.

Ora, con il GM Nico Harrison di Dallas Mavericks, mandandolo nella città degli angeli, l’intero quadro è cambiato.

Secondo un rapporto di Dave McMenamine di ESPN, l’arrivo di Doncic potrebbe essere esattamente ciò di cui LeBron James aveva bisogno per espandere il suo soggiorno con i Lakers e la Lega.

Come notato da Evan Sidery, James ha un’opzione di $ 52,7 milioni per la prossima stagione e ora potrebbe firmare un’espansione con la squadra.

LeBron James potrebbe firmare un’estensione in questa stagione con i Lakers dopo il loro commercio per Luka Doncic, per @Mcts.

James ha un’ambientazione da giocatore da $ 52,7 milioni per la sua stagione di 41 anni nel 2025-26. pic.twitter.com/3ye8rutzjy

– Evan Sideery (@esidery) 3 febbraio 2025