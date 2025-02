LeBron James, scioccato commercio Doncic, vede “transizione senza problemi”

Los Angeles, quando LeBron James, partì dal primo quarto di martedì, una possibile vittoria di 122-97 su Clippers, marciando sulla sua solita sedia alla fine della panchina dei Lakers, seduto accanto a lui un nuovo compagno di squadra in spot Anthony Davis anni occupati.

Il talento del talento della NBA ha ottenuto il Luku Doncic a Los Angeles questo fine settimana in un negozio che ha inviato onde d’urto in campionato. Solo ora-poté, che originariamente credeva nel negozio di tre membri tra Lakers, c’erano Dallas Mavericks e Utah Jazz “Fraud” e dopo che l’elaborazione non elaborava Davis al suo fianco in sei stagioni: la realtà inizia finalmente a stabilire la realtà per James .

“Non sembrava ancora reale fino a quando non ho visto l’arco oggi e ho visto la clip della pubblicità su Dallas Shoorandum”, ha detto James dopo la partita. “A quel tempo alla fine mi ha colpito, come,” Oh, con —, è reale. “”

Il fatto che James abbia fatto i suoi primi commenti pubblici sul negozio nello spogliatoio di Lakers in Intuit Dome, ha spiegato il veterano di 22 anni, era la prova della sua accettazione.

“Se fossi preoccupato per questo, avrei rinunciato alla mia clausola senza un negozio e mi alzerei da qui”, ha detto James. “Sono qui adesso. Sono qui. Trouble -free (per nuove acquisizioni). “

Editori birichini 2 correlati

James descrive la sua cena in dettaglio ieri sera dopo la vittoria di Lakers su New York Knicks sabato, in precedenza ha riferito ESPN quando ha sentito per la prima volta notizie su Davis, Max Christie e Jalen Hood-Schifino e il futuro primo round scelgono il primo round per portare Doncic , Maxi Kleber e Markieff Morris.

“Naturalmente le mie emozioni erano ovunque”, ha detto James. “Siamo appena usciti da una grande vittoria. Enorme vittoria nel giardino. Ero fuori. , Ho pensato che fosse certamente falso. Non sembrava ancora reale. “

Alla domanda sulla videochiamata con Davis James: “Era certamente uno strano, spiacevole, vero momento. Solo sapendo che sparirà, è stato molto, molto difficile. Molto impegnativo. Vedo come era scioccato, ovviamente.

Usless Swap Inizialmente lo ha preso fuori dalla vista-è stato per la prima volta nella storia, due giocatori contemporanei NBA sono stati scambiati per l’altro, ma ha capito la motivazione per LA

“È stato scioccante quando ho sentito la notizia, ma alla fine ho capito il business del basket”, ha detto James. “Ma non ho preso una decisione.”

La chimica di James con Davis è stata ovvia fin dall’inizio, perché nel 2019-2020 hanno vinto il campionato nella prima stagione.

Mentre alcuni hanno suggerito che ci sarebbe stata ridondanza tra lui e Doncic, James ha deriso l’idea.

“(Possiamo essere) vogliamo qualsiasi cosa”, ha detto James. “Non ci vorrà molto tempo. Posso giocare con chiunque e penso che possa. Quindi lavoreremo bene insieme.

L’ex allenatore di James con Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue of the Clippers, ha detto lo stesso.

“Non vedo che sarà affatto un problema”, ha detto Lue. “(L’allenatore dei Lakers) JJ (Redick) farà un buon lavoro per stupire quelle persone, proprio come abbiamo fatto con Kyrie (Irving) e LeBron per tre quarti e poi chiudono le partite. … Non è un problema difficile da avere.

Sono i Lakers che ora stanno causando problemi per gli avversari e vincendo le nove delle ultime 11 partite salgono al gioco per il n. 4 Denver Nugget nella classifica della Western Conference. E questo aumento sarà presto introdotto dalla dinamo da 25 anni in Doncic, con fonti che ESPN che Doncic è “tendenze” per fare il loro debutto contro l’Indiana Pacers sabato.

“Luka è il mio giocatore NBA preferito per un po ‘di tempo”, ha detto James. “Penso che tu lo sappia. Attraversamento senza guai. “