LeBron rivela di aver giocato nella serie “Super Duper Serious” della NFL

LeBron James dei Los Angeles Lakers ha fatto tante cose straordinarie durante la sua lunga carriera nell’NBA e sembra che sia capace di tutto.

Ma potrebbe mai avere una carriera da star della NFL?

Seduto con i fratelli Kelce in “New Heights”, James ha ammesso che c’è stato un periodo in cui era “super, super serio” nel cercare di farcela nella NFL.

James ha detto nel 2011, quando l’NBA era in lockout, che considerava l’idea di provare a diventare una stella del calcio.

Naturalmente, James non ha mai provato a farcela in campo, ma è rimasto un fan devoto.

Lebron ha sognato letteralmente di giocare nella NFL

Da quattro campionati a quattro MVP, 20 apparizioni All-Star e un posto sicuro nella Hall of Fame, James ha fatto di tutto nella NBA.

Ma non ha mai negato che gli sarebbe piaciuto giocare anche nella NFL.

Ha giocato a calcio da giovane e sente di avere le carte in regola per lasciare il segno come star professionista.

A questo punto, non sarebbe sorprendente perché sembra che James possa fare tutto ciò che vuole.

Ovviamente, ogni possibilità di giocare nella NFL è quasi scomparsa ora che James ha 40 anni.

Ma può rimanere coinvolto nel campionato e forse potrebbe essere co-proprietario di una squadra.

Si è già dilettato nella proprietà di squadre sportive, quindi forse può investire denaro in un franchise della NFL.

Non è la stessa cosa che giocare in squadra, ma potrebbe essere il più vicino possibile a James.

