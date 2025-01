LECCE vs Inter Milan Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e taxas

Os habitantes locais se preparam para uma batalha dura na série A.

O LECCE está pronto para um confronto importante da Série A contra a Inter Milão em 26 de janeiro. O Inter é apenas uma vitória da distância e terá os mesmos pontos que o Napoli, líder da mesa. Atualmente, eles estão em segundo lugar e estão fazendo uma boa temporada de acordo com suas performances até agora. Os homens de Simone Inzaghi terão a oportunidade de ocupar o primeiro lugar na tabela de pontos da série A.

O LECCE é apenas uma posição para cair na zona de descida. Embora tenham conquistado cinco vitórias na série nesta temporada, eles também jogaram os últimos 11 jogos até agora e cinco terminaram. O LECCE está desesperado para vencer aqui para evitar cair na zona de descida. Isso resultará em descendência à Liga da Série B.

O Inter Milan procurará a primeira posição na série em 2024-25. Eles estão em uma grande série de vitórias na liga italiana. A Inter está em uma briga com Napoli para a primeira posição e também tem um jogo mais do que o Napoli no bolso. Simone Inzaghi apresentará as melhores táticas para impedir que Lecce obtenha uma vitória. Embora um empate possa estar em jogo.

Começo:

Domingo, 26 de janeiro, 22:30 IST

Localização: via Del Mare Municipal Stadium

Forma:

LECCE: LLDWL

Inter Milan: LWDWW

Jogadores a seguir

Nikola Krstovic (LECCE)

Nikola Krstovic é o atacante do LECCE que marcou um total de seis gols e prestou assistência em 21 jogos da série para esta temporada. Os nove do LECCE realmente desejam marcar gols e é um dos jogadores mais importantes. Certamente Nikola Krstovic pode ser uma ameaça à defesa de Inter Milan em algum momento.

LaUtaro Martínez (Inter Milão)

O atacante argentino levou sua equipe a uma vitória fechada por 1 x 0 sobre Sparta Praha na recente partida da UCL de Inter Milan. LaUtaro Martínez também se tornou o melhor artilheiro da Inter Milan na Liga dos Campeões. Martínez é sempre uma ameaça à defesa dos oponentes quando procura atacar.

Esta tem sido comparativamente uma temporada tranquila em comparação com a última. O argentino procurará levar sua equipe à vitória novamente com sua capacidade de encontrar espaços em defesa rival.

Dados da parte

Inter Milan é a equipe com mais vitórias e mais objetivos marcados contra o LECCE na série A.

A Inter venceu seus últimos sete jogos fora de casa na série A.

O LECCE perdeu seus últimos cinco jogos da liga contra a Inter Milan.

LECCE vs Inter Milan: Conselhos de apostas e probabilidades

Inter de Milão vencerá @5/14 Quinn Bet

Metas mais de 2,5 a 7/10 V aposta

LaUtaro Martínez marcará @18/5 Ladbrokes

Notícias sobre lesões e equipamentos

Lecce ficará sem oito de seus jogadores na equipe. Alguns deles são Nicola Sansona, Antonino Gallo e outros.

A Inter Milan não poderá contar com os serviços de Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck e Raffaele Di Gennaro.

Frente a frente

Total de correspondências: 19

Lecce ganhou: 2

Inter Won: 14

Desenhos: 3

Alinhamento planejado

LECCE (4-3-3)

Falcone (GK); Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Coulibaly, Pierret; Pieotti, Krstovic, Morente

Inter de Milão (3-5-2)

Verão (GC); Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfires, Barella, Asllani, Mkhitaryan, DiMarco; Martínez, Thuram.

Previsão de festas

A Inter Milan buscará uma vitória para liderar a classificação da série A. Lecce terá uma oportunidade quase impossível de enfrentar os gigantes da Série A. Esta é uma ótima combinação para ambas as equipes, mas a Inter atingirá o objetivo.

Previsão: LECCE 1-3 Inter de Milão

Teledifusão

Índia – Galáxia Mundial Racer (GXR)

Reino Unido – TNT Sports 2

Estados Unidos: Fubo TV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DSTV

