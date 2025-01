Lee Zii Jia desiste do India Open e do Indonesia Masters 2025

Anteriormente, Lee Zii Jia também desistiu do Aberto da Malásia.

O número 6 do mundo, Lee Zii Jia, desistiu do Aberto da Índia e do Masters da Indonésia depois de desistir do Aberto da Malásia, estendendo sua ausência do badminton competitivo devido a problemas persistentes no tornozelo.

O medalhista de bronze de 26 anos sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito durante as finais do BWF World Tour em dezembro de 2024, o que o fez pular o Aberto da Malásia de US$ 1,5 milhão, de 9 a 14 de janeiro de 2025.

Anteriormente, a equipe Lee Zii Jia emitiu um comunicado oficial declarando sua ausência no Aberto da Malásia. Dizia: “É com grande pesar que anunciamos que Lee Zii Jia não poderá aparecer na abertura da temporada do BWF World Tour 2025 e no torneio em casa, o Aberto da Malásia.

“Infelizmente, Zii Jia não se recuperou totalmente da lesão no ligamento do tornozelo direito que sofreu durante as finais do BWF World Tour em dezembro de 2024.

Sua participação no India Open e no Indonesia Masters agendados para janeiro de 2025 também está sendo considerada, enquanto se aguarda sua recuperação total.”

Agora, a lista de aceitação do Indian Open e do Indonesia Masters lida pelo público também confirmou que Zii Jia também se retirou desses dois torneios.

O frustrante revés por lesão ocorreu em um momento crítico para Lee, que, em dezembro de 2024, se separou do técnico Wong Tat Meng após 18 meses juntos, nos quais conquistaram vários títulos, incluindo o Aberto da Tailândia e o Aberto da Austrália no ano passado.

Junto com os sucessos individuais, a temporada de 2024 de Lee teve seus altos e baixos. Ele conquistou dois títulos do BWF World Tour e conquistou o bronze para a Malásia nas Olimpíadas de 2024, após uma vitória impressionante, derrotando o indiano Lakshya Sen por 13-21, 21-16, 21-11.

No entanto, lesões fora de seu controle o impediram de ter algo parecido com um ano consistente; Ele desistiu das quartas de final do Masters da Indonésia contra Brian Yang devido a uma intoxicação alimentar.

Ele também desistiu do primeiro turno em Cingapura. Uma lesão no pé durante a final do Masters da Malásia contra Viktor Axelsen afetou seu desempenho, perdendo por 6-21, 22-20, 13-21.

Nesse sentido, a retirada destes três torneios proeminentes – Malaysia Open (Super 1000), India Open (Super 750) e Indonesia Masters (Super 500) – poderá atrasar a sua posição e impulso no início da temporada de 2025.

Com o Aberto da Malásia fora de cogitação, Jun Hao é agora o único representante da Malásia que resta no individual masculino.

