Os perus reais enfrentarão outra equipe dos quatro melhores lugares.

A última partida dos acessórios 33 da semana de partida nos leva ao Lost Road Stadium, onde o Leeds United será o apresentador da Sunderland AFC.

Atualmente, o Leeds United está no topo da mesa do campeonato, mas sua liderança ainda é precária. Uma vitória sobre o Sunderland AFC em sua próxima reunião é crucial para solidificar sua posição no cume. Com um impulso maior após uma vitória dominante por 4-0 contra Watford, Leeds estará ansioso para estender seu domínio.

Apesar da produção recente da FA Cup nas mãos de Millwall, eles permanecem focados em sua campanha no campeonato e procuram capitalizar sua vantagem em sua casa contra o Sunderland para manter seu impulso pela promoção automática.

A AFC do Sunderland atualmente ocupa o quarto lugar na classificação do campeonato, mas ao mesmo tempo parecia fortes candidatos para a posição superior. No entanto, uma corrida inconsistente no meio da temporada os levou a perder o impulso. Sua forma recente tem sido promissora, uma vez que permanecem invictos em seus últimos cinco jogos, mostrando resiliência e determinação. Agora, eles estão olhando para uma vitória crucial sobre os líderes da Leeds United League para manter viva suas esperanças de promoção.

Uma vitória contra Leeds abalaria significativamente a parte superior da mesa, levando -os ao alcance da promoção automática. Eu também os veria pular para o terceiro lugar, ainda mais intensificando a competição. Com seu ataque de ataque e sua nova estabilidade, Sunderland estará ansioso para desafiar os líderes e fazer uma declaração. O próximo jogo promete ser um encontro emocionante, já que as duas equipes lutam por pontos cruciais em sua campanha no campeonato.

Começo:

Localização: Leeds, Inglaterra

Estádio: Elland Road Stadium

Data: terça -feira, 18 de fevereiro

Horário de início: 1:30 isth/ segunda -feira, 17 de fevereiro: 20:00 GMT/ 12:00 pt

Árbitro: TBD

Foi: TBD

Forma:

Leeds United (em todas as competições): WLWWD

Sunderland (em todas as competições): WDWDW

Jogadores a levar em consideração:

Manor Salomão (Leeds)

A Manor Solomon, o meio -campista israelense de 25 anos de Kfar Saba, mostrou seu talento em vários clubes, incluindo Shakhtar Donetsk, Fulham e Tottenham Hotspur, antes de ingressar no Leeds United em empréstimo. Seu período em Leeds foi notável, contribuindo para sete gols em apenas 25 jogos, o que demonstra ser um criador de jogos importantes. Sua capacidade de criar oportunidades e encontrar a rede fez dele uma parte essencial da equipe, ajudando Leeds a manter sua forte posição na classificação do campeonato.

No cenário internacional, Salomão tem sido um jogador crucial da equipe nacional de futebol de Israel, vencendo 41 vasos e marcando sete gols. Seu objetivo de estréia para Israel chegou à Liga B das Nações das Nações 2020-21 contra a Escócia, marcando sua aparência como um talento promissor. Além disso, ele fazia parte da bem -sucedida equipe de Shakhtar Donetsk que garantiu o título da Premier League ucraniana três vezes. Enquanto Leeds pressiona a promoção, a criatividade e seu atacante serão vitais em sua busca para retornar à Premier League.

Patrick Roberts (Sunderland)

Patrick Roberts, 28 anos de Kingston, em inglês, teve uma carreira cheia de eventos, que apresenta clubes como Fulham e Manchester City antes de ingressar na Sunderland AFC em 2022. Desde então, 100 aparições se tornaram e marcar oito gols. Sua capacidade de drible e criatividade nos flancos tem sido crucial no jogo de ataques de Sunderland, ajudando -os a permanecer em disputa para a promoção.

Roberts também representou a Inglaterra nos níveis Sub-19 e Sub-20, mostrando seu potencial desde tenra idade. Ele foi um membro -chave da equipe dominante do Celtic que venceu a Premier League Scottish três vezes consecutivas entre 2015 e 2017. Enquanto Sunderland se prepara para um confronto crucial contra os líderes da liga, o Leeds United, a experiência e o estilo de Roberts, a declaração de uma declaração de uma declaração de A vitória será vital em sua pesquisa.

Fatos de coincidência:

A equipe local tem uma precisão vencedora de 42% sobre seu oponente.

Leeds perdeu um jogo solitário em seus últimos cinco jogos.

Sunderland está invicto em seus últimos cinco jogos.

Leeds United vs Sunderland: Dicas de apostas e probabilidades:

Sunderland vencerá o jogo – 19/4 com Bet365

Jobe Bellingham marcará primeiro – 10/1 com Williamhill

Leeds United 1-2 Sunderland-18/1 com poder de arroz

Lesões e notícias da equipe:

Para o Leeds United, não há problemas de lesão.

Para Sunderland, Alan Browne e Nial Huggins estarão prontos para perder o próximo jogo.

👊 Descanse, recuperação e preparação para o LEED. Eles vão para o treinamento interno enquanto os meninos se preparam para o confronto de segunda à noite em sua estrada … ⤵️ – Sunderland AFC (@Sunderlandafc) 15 de fevereiro de 2025

Estatísticas de frente para frente:

Total de correspondências – 88

Leeds venceu – 37

Sonderland venceu – 33

Jogos desenhados – 18

Alinhamento previsto:

Problema de Leeds (4-2-3-1):

Meslier (GK); Bogle, Rodon, Ampadu, Firpo; Tanaka, Gruev; James, Aaronson, Salomão; Pirroe

Linha Predicha de Sunderland (4-2-3-1):

Patterson (GK); Hume, Ballard, O’Nien, Circkin; Neil, Bellingham; Roberts, Rigg, taxa; Isidor

Previsão de coincidências:

As leituras são os cães de tabela de tabela e podem ter uma vantagem neste acessório. Mas, olhando para a invencibilidade de Sunderland, esperamos que a equipe visitante feche os três pontos e batesse pelo primeiro lugar, ainda mais intenso e queimando.

Previsão: Leeds United 1-2 Sunderland

Detalhes da transmissão:

Índia – Fancode

Reino Unido – futebol esportivo do céu

EUA.

Nigéria – sem transmissão

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.