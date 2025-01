Leganes Snap Líder do Líder Atlético de Madrid em boa sequência

Antoine Griezmann perdeu um pênalti no final da derrota do Atlético de Madrid, líder da La Liga, por 1 x 0 para o Leganes no sábado, encerrando a seqüência de 15 vitórias consecutivas do clube. Matija Nastasic colocou o Leganes na liderança no início do segundo tempo e Griezmann perdeu um pênalti tardio para levar o Atlético à segunda derrota na temporada do campeonato. A excelente forma da equipe de Diego Simeone no final de 2024 fez com que ultrapassassem os rivais Real Madrid e Barcelona no intervalo, mas um fraco desempenho contra o Leganes abriu caminho para que eles chegassem aos dois grandes da Espanha.

O Real Madrid tem a chance de subir ao topo da tabela no domingo, quando receber o Las Palmas, enquanto o Barcelona pode reduzir sua vantagem de seis pontos sobre o Atlético no sábado, no Estádio Getafe.

O Leganes, 15º colocado do Real Madrid, se saiu bem defensivamente para manter o Atlético sob controle no primeiro tempo.

O atacante do Rojiblancos, Julian Alvarez, acertou a estrutura de madeira antes de seu próximo chute ser bloqueado e Griezmann acertar a trave.

Por outro lado, Juan Cruz ameaçou os donos da casa num raro ataque, mas Jan Oblak reagiu bem e defendeu o cruzamento.

No início do segundo tempo, o zagueiro sérvio Nastasic colocou o Leganes na frente, e o time manteve a vantagem sem grandes estresses, até marcar pênalti de forma polêmica por uma mão de bola questionável de Sergio Gonzalez.

Griezmann assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti, mas o chute saiu ao lado.

O substituto Angel Correa teve uma última chance de empatar para o Atlético, mas Marko Dmitrovic bloqueou corajosamente seu chute de perto para dar a vitória ao Leganes.

