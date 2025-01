Leganes vs Rayo Vallecano Previsão, Alinhamentos, Apostos e Probabilidades

Os Pepineros preparados para hospedar Rayo Vallecano em um importante confronto da Laliga.

Leganes estará em casa esperando seus rivais Rayo Vallecano por um confronto intenso na temporada espanhola da Laliga 2024-25. Leganes não estará disposto a terminar na zona de descida. Eles ainda têm muitos jogos nas mãos e podem lutar muito para recuperar sua forma. Rayo Vallecano está relativamente bem, pois eles estão no sétimo lugar com sete vitórias em 21 jogos.

A Leganes terá confiança, pois eles tiveram um bom desempenho nos dois últimos jogos. Eles derrotaram o Atlético de Madrid em casa, mais tarde comemoraram um clube de atletismo por um empate longe de casa. Anteriormente, eles também derrotaram o Barcelona e suas performances contra as grandes equipes que falam muito. Leganes terá que fazer um trabalho difícil para que alguns lugares possam pular na classificação.

Vallecano é eliminado da Copa del Rey, mas eles ainda têm a oportunidade de terminar no local da Liga dos Campeões. Eles terão que ser consistentes no futuro. Vallecano terá confiança ao derrotar Girona em sua última partida da Laliga. Isso gerará alguma confiança para eles e poderá desenvolver uma oportunidade contra Leganes fora de casa.

Começo:

Sábado, 1 de fevereiro, 01:30

Localização: Butoarque, Leganes, Madri, Espanha

Forma:

Leganes: WDWWD

Ray Vallecano: WWLDW

Jogadores para olhar

Juan Cruz (Leganes)

Juan Cruz tem sido um jogador importante para esse termo. Ele marcou um total de quatro gols em 20 jogos pelo Leganes nesta temporada. De controle do centro do campo para ser benéfico para o seu lado no ataque, Juan Cruz pode mudar o ritmo da festa. Ele interpreta como o lado esquerdo de Leganes e é benéfico em todo o campo. Os anfitriões de Leganes podem depender dele durante a Laliga no próximo jogo contra Rayo Vallecano.

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Com um total de seis contribuições de objetivos, Jorge de Frutos desempenha um papel fundamental no ataque de Rayo Vallecano. Esta será uma correspondência importante para Rayo Vallecano e Jorge de Frutos. Pode ser muito benéfico no ataque, pois você pode criar espaços e ajudar ao seu lado com suas habilidades de ataque.

Coincidência

Leganes não perdeu nenhum dos seus últimos três jogos da Laliga.

Rayo Vallecano não venceu nenhum de seus três derbies contra Leganes em Laliga.

A Leganes conseguiu garantir uma vitória em apenas um de seus 13 derbies na Laliga.

Leganes vs Rayo Vallecano: Dicas de apostas e probabilidades

Combine para terminar com um empate a 41/20 Quinn Bet

Objetivos abaixo de 2.5 @1/2 Bet365

Raul de Tomas para escrever @11/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Enric Franquesa não fará parte da equipe de Leganes para a partida de Laliga contra Rayo Vallecano devido a uma lesão.

Todos os jogadores de Rayo Vallecano estão prontos para estar em ação. Existem alguns jogadores que correm o risco de serem suspensos, pois já têm quatro cartões amarelos cada um em seu nome.

Cabeçalho

Total de correspondências: 24

Leganes venceu: 6

Rayo Vallecano ganhou: 7

Desenhos: 11

Prever a linha

Leganes previu o alinhamento (5-4-1)

Dmitrocvic (GK); Altimira, Rosier, Sergio, nastasc, Cruz; De la Fuente, Cisse, Neyou, Brasanac; Sem cauda

Ray Vallecano previu o alinhamento (4-2-3-1)

Batalha (GK); Rantivo, Leon, Mumin, Chavaria; Ciss, López; De frutas, palazo, árvore; Camelo

Previsão de coincidências

A partida de alta tensão de Leganes vs Rayo Vallecano pode terminar em um empate. Olhando para as reuniões anteriores entre elas, esse será um choque igualmente agitado para os dois lados, mas terminará em um sorteio.

Previsão: Leganes 1-1 Ray Vallecano

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport

