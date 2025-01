“Leggende per sempre”: il mondo dello sport reagisce alla vittoria del suo nono titolo nazionale da parte dell’Ohio State

I tifosi dell’Ohio State di tutta la nazione hanno festeggiato lunedì sera quando i Buckeyes hanno fermato il tentativo di rimonta di Notre Dame di battere i Fighting Irish 34-23 nella partita del campionato nazionale CFP.

Il quarterback Will Howard ha completato 17 passaggi su 21 per 231 yard e due touchdown, mentre Quinshon Judkins ha corso per 100 yard e due touchdown nella vittoria.

Il tiro più importante della serata di Howard è arrivato a fine partita quando si è connesso con il portiere della matricola Jeremiah Smith. 56 yard in terza e 11 2:38 rimasti per giocare. Questa giocata ha aiutato i Buckeyes a ottenere un field goal da pareggio.

Il mondo del football universitario e dello sport in generale, inclusi alcuni ex alunni del Buckeye, ha reagito alla vittoria del suo nono campionato nazionale dell’Ohio State.

Giocatori ed ex studenti dell’Ohio State

Il fenomeno della matricola Jeremiah Smith:

Ricevitore del secondo anno Carnell Tate:

Il running back junior Quinshon Judkins:

Il cornerback senior Denzel Burke:

L’ex giocatore dell’Ohio State JK Dobbins, che ha giocato per i Los Angeles Chargers in questa stagione:

L’ex giocatore dell’Ohio State Carlos Hyde, che ha giocato otto stagioni nella NFL:

L’ex wide receiver dell’Ohio State Michael Thomas, che ha giocato per i New Orleans Saints dal 2016 al 23:

L’ex ricevitore dell’Ohio State Parris Campbell, attualmente con i Philadelphia Eagles:

L’ex guardalinee offensivo dell’Ohio State Paris Johnson Jr., attualmente membro degli Arizona Cardinals:

L’ex playmaker dell’Ohio State Mike Conley, attualmente con i Minnesota Timberwolves:

Il resto del mondo sportivo

Il quarterback dei Seattle Seahawks Geno Smith, cugino di Jeremiah Smith:

L’ex allenatore dell’Ohio State Urban Meyer e altri membri della famiglia FOX Sports includono:

E il resto:

