Leicester City vs Brentford Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

As raposas não conseguiram manter uma folha limpa nos últimos 21 jogos.

O Leicester City enfrentará Brentford no jogo da semana 26 da edição da Premier League 2024-25. Eles estão na 19ª posição da liga e na zona de descida. Eles venceram quatro jogos em 25 jogos a partir de agora. Brentford está classificado em 11 anos depois de vencer 10 jogos no mesmo número de jogos.

As raposas estarão em casa, mas terão pouca confiança devido às suas performances monótonas nesta temporada. Leicester City era vítima do Arsenal em sua última reunião da Premier League. Uma vitória para as raposas pode tirá -las da zona de descida, mas não será uma combinação fácil para eles, considerando sua forma atual.

As abelhas jogarão em jogos consecutivos. Eles vêm depois de vencer seu acessório anterior da liga contra o West Ham.

Brentford assumiu a liderança depois de marcar um gol antecipado. Eles defenderam bem e mantiveram uma folha limpa que os ajudou a conquistar esses três pontos. Se as abelhas dizem uma vitória, elas pularão por um lugar na tabela da liga.

Começo:

Localização: Leicester, Inglaterra

Estádio: King Power Stadium

Data: sábado, 22 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Sexta -feira, 21 de fevereiro: 20:00 GMT/ 15:00 ET/ 12:00 PT

Árbitro: Tony Harrington

VAR: em uso

Forma:

Leicester City: Lwlll

Brentford: Dlwlw

Jogadores para olhar

Jamie Vardy (Leicester City)

O atacante inglês de 38 anos liderará as raposas pela frente. Em 23 jogos da liga nesta temporada, Jamie Vardy conseguiu marcar sete gols e também deu três assistências a seus companheiros de equipe. Você pode encontrar espaços na defesa do oponente e, mais uma vez, procurará colocar seu nome na folha de pontuação.

Bryan Mbeumo (Brentford)

Bryan Mbeumo está em forma integral e marcou uma boa quantidade de gols para Brentford na liga nesta temporada. Embora Mbeumo tenha sido deixado sem gols para abelhas em seus mais recentes jogos da Premier League, ele está entre os cinco melhores artilheiros da liga nesta temporada. Será muito importante para Brentford e poderá marcar um gol ou dois no próximo acessório.

Coincidência

O Leicester City está invicto em seus últimos quatro jogos da liga local contra as abelhas.

Os Foxes perderam cada um dos últimos cinco jogos na Premier League House.

As abelhas chegaram ao topo na última partida da liga contra o Leicester City.

Leicester City vs Brentford: Conselhos de apostas e probabilidades

Brentford para ganhar @21/20 Ladbrokes

Objetivos abaixo de 3.5 @6/10 Betfair

Bryan Mbeumo para marcar @11/2 Betfair

Lesões e notícias do equipamento

Issahaku Fatawu, Ricardo Pereira, Harry Souttar e mais dois jogadores não estarão em ação à medida que estão feridos.

Os visitantes ficarão sem os serviços de Gustavo Gomes, Aaron Hickey, Rico Henry e alguns outros jogadores devido a lesões.

Cabeçalho

Total de correspondências: 11

Leicester City venceu: 4

Brentford venceu: 3

Desenhos: 4

Alinhamentos previstos

Leicester City previu o alinhamento (4-2-3-1)

Hermansen (GK); Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Ndidi, Soumare; De Cordova-Lawid, Khannous, Ayw; Vardy

Brentford previu o alinhamento (4-2-3-1)

Fleek (GK); Ajer, Collins, van den Berg, Lewis Potter; Noruega, JaNElt; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa

Previsão de coincidências

A equipe visitante de Brentford poderia garantir três pontos sobre o Leicester City, já que eles provavelmente derrotam as raposas no próximo jogo da Premier League inglesa.

Previsão: Leicester City 0-3 Brentford

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

