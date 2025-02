Leicester City vs Previsão do Arsenal, Alinhamentos, Apostos e Dicas de Probabilidades

Os Gunners estão sete pontos abaixo dos líderes da Liga Liverpool.

O Leicester City está pronto para ser o apresentador do Arsenal no 25º dia da edição da Premier League 2024-25. A Fox está na zona de descida, pois só conseguiu embolsar quatro vitórias em seus 24 jogos da liga. Os Gunners estão sentados em segundo lugar e procuram um triplo aqui. Isso ajudará você a fechar sua lacuna para o primeiro lugar.

O Leicester City enfrentou perdas em seus dois jogos anteriores. Primeiro, eles foram dominados pelo Everton na Premier League e depois foram eliminados da FA Cup pelo Manchester United. Devido às suas performances medíocres, as raposas não têm a melhor das estações. Seu confronto na liga contra o Arsenal certamente será uma questão difícil, mesmo em casa.

O Arsenal terá uma confiança devido à sua forma atual na liga. Eles garantiram uma vitória dominante por 5-1 sobre os defensores da Premier League em sua partida anterior da liga. Mas sua carreira na Copa da Cábaa chegou ao fim quando enfrentaram uma derrota contra o Newcastle United na partida semifinal.

Começo:

Localização: Leicester, Inglaterra

Estádio: King Power Stadium

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 18:00

Árbitro: Samuel Barrott

VAR: em uso

Forma:

Leicester City: llwll

Arsenal: wwwl

Jogadores para olhar

Jordan Ayew (Leicester City)

Na ausência de Jamie Vardy, Jordan Ayew terá que dar um passo à frente para que ele possa levar sua equipe a uma vitória. Ele só conseguiu marcar quatro gols em 21 jogos da liga pelo Foxes. Ayew não está da melhor maneira, mas se ele encontrar espaços em defesa do oponente, poderá marcar um gol ou dois.

Martin Odegarard (Arsenal)

O meio -campista de Norweigan lidera os Gunners enquanto assume o controle do centro do campo. Martin Odegaard é muito capaz de marcar gols enquanto é o meio -campista. Na ausência dos melhores jogadores do Arsenal, Odegaard e Arsenal estarão sob pressão. Este será o momento perfeito para o meio -campista diminuir um desempenho mais alto em seu próximo confronto da liga.

Coincidência

Os Foxes perderam cada um dos seus últimos seis jogos da Premier League contra o Gunners.

O Arsenal foi vitorioso em seus últimos três jogos da liga nos arredores de Leicester City.

Os homens de Mikel Arteta estão invictos nos últimos 14 jogos do EPL.

Leicester City vs Arsenal: Conselhos de apostas e probabilidades

Arsenal para ganhar @31/100 Quinnbet

Objetivos maiores que 3,5 a 13/8 Betfair

Leandro Trossard para marcar @19/4 Ladbrokes

Lesões e notícias do equipamento

O Arsenal ficará sem os serviços de Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Kai Hvertz e outros três jogadores. Todos estão feridos.

Os anfitriões Leicester City não terão Jamie Vardy, Ricardo Pereira e outros quatro jogadores em ação devido a lesões.

Cabeçalho

Total de correspondências: 112

Leicester City venceu: 22

Arsenal venceu: 57

Desenhos: 33

Alinhamentos previstos

Leicester City previu o alinhamento (4-2-3-1)

Hermansen (GK); Justin, Faes, Okoli, Thomas; Ndidi, Soumare; Cordova-Reid, os Khannousss, Ayew; Daka

Alinhamento previsto do Arsenal (4-3-3)

Raya (GK); Tibre, Saliba, Gabriel, Levilly-Skelly; Odegad, Patey, arroz; Interessante, Trosssard, ferrão

Previsão de coincidências

É provável que os visitantes recebam três pontos em seu confronto da Premier League contra o Leicester City.

Previsão: Leicester City 1-3 Arsenal

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

