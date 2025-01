L’emittente si scusa con Djokovic e con i tifosi serbi per i commenti

MELBOURNE, Australia – L’emittente australiana Tony Jones si è scusata con Novak Djokovic e con gli appassionati di tennis serbi dopo aver ammesso di aver oltrepassato il limite fischiando i fan durante la copertura di venerdì.

Le scuse sono arrivate dopo che Djokovic ha saltato la consueta intervista in campo dopo la sua vittoria al quarto turno agli Australian Open di domenica sera. Il 24 volte vincitore del Grande Slam ha detto che si trattava di una protesta da parte di Jones e del conduttore australiano Channel 9.

Nel suo segmento di notizie di venerdì, Jones ha provocato i fan serbi dicendo che Djokovic era “sopravvalutato”, “era” e “caccialo fuori”.

Lunedì mattina, Jones è apparso nel programma mattutino “Today” di Channel 9 per scusarsi con Djokovic e gli appassionati di tennis serbi dopo che Djokovic ha detto che non si sarebbe associato con l’emittente locale fino a quando non fossero state rilasciate scuse pubbliche.

Jones ha detto che pensava che stesse “scherzando” con i fan, ma ha ammesso di aver oltrepassato il limite.

“I commenti sono stati fatti al telegiornale venerdì sera, cosa che ho pensato fosse uno scherzo”, ha detto Jones. “L’ho pensato come umorismo, che è in linea con la maggior parte delle cose che faccio.

“Di conseguenza, sabato mattina sono stato informato da Tennis Australia tramite il campo di Djokovic che il campo di Djokovic non era affatto soddisfatto di questi commenti. Ho quindi contattato immediatamente il campo di Djokovic e mi sono scusato con loro – – questo è successo 48 ore fa – per qualsiasi mancanza di rispetto, che Novak ha sentito, che ho causato, e mentre sono qui ora, posso solo sostenere le scuse a Novak se ha sentito qualsiasi mancanza di rispetto, cosa che chiaramente fa.”

Jones ha detto di sentirsi “oltrepassato il limite” con il commento “caccialo fuori”, che “può essere interpretato solo come un ritorno al passato agli anni del COVID”.

A Djokovic non è stato permesso di difendere il suo titolo agli Australian Open 2022 a causa del suo rifiuto di farsi vaccinare contro il COVID-19 e all’inizio di questo mese ha detto che sperimenta ancora traumi ogni volta che visita Melbourne.

“È stata una situazione sfortunata, di ansia personale per Novak e anche per me”, ha detto Jones. “Ora la priorità è concentrarsi nuovamente sul tennis. Posso solo ripetere a Novak quello che gli ho detto 48 ore fa, e cioè che mi dispiace se ha sentito che gli ho mancato di rispetto”.

Per quanto riguarda i tifosi serbi, Jones ha detto di essersi scusato con coloro che hanno portato “tanto colore e passione” al torneo.

“Abbiamo costruito un bel rapporto con i tifosi serbi”, ha detto Jones. “Portano bandiere, tanto colore e passione. Ci sono battute e ho pensato che quello che stavo facendo fosse un’estensione di quelle battute. Chiaramente non è stato interpretato in quel modo. Mi sento come se avessi deluso i tifosi serbi”.

Djokovic ha spiegato perché ha saltato l’intervista in campo in un video pubblicato sulla piattaforma di social media X dopo la partita di domenica sera, e ha anche rilasciato una dichiarazione durante la conferenza stampa post partita prima di rispondere a qualsiasi domanda.

Djokovic non è il primo giocatore ad attirare l’attenzione sul comportamento di Jones durante il torneo. L’americana Danielle Collins, all’undicesimo posto nella classifica mondiale, ha menzionato Jones dopo la sconfitta al terzo turno contro la connazionale Madison Keys.

Collins ha detto che Jones l’ha definita una “mocciosa” in un segmento radiofonico in risposta al suo scherno al pubblico australiano all’inizio del torneo.

“Adoro quel vecchio. Tony? Tony Jones?” Collins ha detto. “… Ho adorato il modo in cui mi ha definito monello. Ed è come, Gen Z e Millennial in questo momento. È Charli XCX e voglio davvero che balli come lei. Deve farlo.”

Martedì Djokovic affronterà la testa di serie numero 1 nei quarti di finale degli Australian Open. 3 di Carlos Alcaraz (ora australiana).