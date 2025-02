Lenda de Mavericks Dirk Nowitzki para participar da estréia do Luka Doncic Lakers na segunda -feira vs. Jazz, por relatório

Quando a Equipe da NBA Ele está prestes a jogar um jogo transcendental, mesmo na temporada regular, não é incomum que suas lendas venham e forneçam apoio das arquibancadas. No entanto, é um pouco mais raro do que a lenda de outra pessoa chega ao seu prédio para fazê -lo, e é quase inédito que a lenda de outra pessoa chegue ao seu prédio para fazê -lo quando ela era uma grande rival dela durante ela Dias do jogo. e permanece usado por sua antiga equipe.

Mas o comércio de Luka Doncic não tinha precedentes em quase nenhum outro aspecto, então por que não quebrar outro estabelecido NBA regra?

Quando Doncic faz sua estréia no Los Angeles Lakers na segunda -feira contra o Utah Jazz, o ícone Dallas Mavericks Dirk Nowitzki estará presente para apoiá -lo, De acordo com Marc Stein. Nowitzki e Doncic se sobrepõem para uma temporada em Dallas, com a última temporada de Nowitzki durante a campanha de 2018-19, quando Doncic venceu o estreante do ano.

Doncic quase imediatamente levou a testemunha a partir de agora como o rosto da franquia Mavericks ao se aposentar de Dirk e recebeu muito apoio de seu ex -companheiro de equipe. Todo o caminho em 2021, Nowitzki ditado que Doncic já era melhor do que nunca tinha sido, e Nowitzki era um NBA O MVP que é amplamente considerado um dos melhores jogadores da história da liga. Na mesma época, os Mavericks contratado Nowitzki como consultor especial da equipe, um papel que ele ainda tem até hoje.

No entanto, ele estará em Los Angeles para a grande noite Doncic na segunda -feira, apoiando o ex -companheiro de equipe que perdeu a oportunidade de substituí -lo como o maior de todos os tempos. Ironicamente, o proprietário de Los Mavericks, Patrick Dumont, provavelmente involuntariamente demitiu Nawitzki através da omissão no domingo ao emitir seu Primeiros comentários públicos no comércio de Doncic. Ao descrever o tipo de jogador que ele queria em Dallas, ele nomeou várias lendas da liga que acreditavam que construíram o tipo de cultura que estava procurando. Entre eles estavam Michael Jordan, Kobe Bryant, Larry Bird e Shaquille O’Neal, mas não Nowitzki.

Nowitzki é uma lenda de Dallas, mas também é um gigante na história da NBA como um todo. Na próxima temporada, ele se tornará uma voz significativa na mídia como membro do novo programa de estudo da Amazon. O primeiro jogo de Doncic como Laker é um momento significativo na história da NBA, e é uma oportunidade para Nowitzki apoiar um jogador com quem ele compartilha um relacionamento através daqueles laços do Mavericks, portanto, apesar da natureza incomum da lenda de outra equipe que Aparece em um ótimo jogo, Nowitzki será uma das muitas celebridades presentes quando os Lakers enfrentarem o Jazz na segunda -feira.