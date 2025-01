Lendeborg marca 25, UAB derrota Tulane por 81-69

BIRMINGHAM, Alabama (AP) – Yaxel Lendeborg marcou 25 pontos na vitória do UAB por 81-69 contra o Tulane na noite de terça-feira.

Lendeborg teve 13 rebotes e oito assistências para os Blazers (9-7, 2-1 American Athletic Conference). Tony Toney marcou 15 pontos e finalizou 5 de 11 na faixa de 3 pontos. Efrem Johnson marcou 11 pontos e acertou 4 de 11, incluindo 1 de 3 além do arco.

Kaleb Banks terminou com 16 pontos e 12 rebotes para o Green Wave (8-8, 2-1). Tulane também conseguiu 16 pontos de Asher Woods. Gregg Glenn III terminou com 13 pontos, quatro assistências e duas roubadas de bola.

As equipes foram para o intervalo com o UAB vencendo por 46-38 e Lendeborg marcando 15 pontos. Lendeborg liderou o jogo com 10 pontos, a melhor marca do time, no segundo tempo.

___

A Associated Press criou esta história usando tecnologia fornecida pela Gravação de dados e dados de radar esportivo.

A Associated Press