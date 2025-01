Lesão da bola Lamelo: The Hornets Rolls Tornozelo, o jogo sai após a colisão estranha contra o Lakers

A estrela de Charlotte Hornets, Lamelo Ball, sofreu outra lesão no tornozelo na noite de segunda-feira, desta vez estranhamente durante a derrota de sua equipe de 112 a 107 contra o Los Angeles Lakers.

No início do segundo trimestre, Ball fez um triplo incrível sobre o Jarred Vanderbilt. Quando Ball afastou o chão, ele não percebeu que Vanderbilt estava atrás dele e pisou no pé do atacante do Lakers. O tornozelo esquerdo da bola rolou e caiu no chão com dor óbvia.

Ball então cometeu uma falta para parar a jogada e imediatamente teve o vestiário. Ele foi rapidamente descartado com uma entorse de tornozelo esquerdo e não voltou ao jogo.

A linha do tempo para o retorno de Ball não está clara neste momento.

“Sim, eu vim aqui rápido mais tarde, então sei que eles obviamente ainda estão fazendo alguma avaliação”, disse o treinador do Hornets, Charles Lee, depois do jogo. “Veremos o que acontece amanhã quando se trata de receber tratamento e coisas. Mas ele fez um ótimo trabalho por estar no vestiário e ser comprometido quando os meninos saíram da quadra”.

Ainda é muito cedo para dizer quanto tempo você pode ficar na bola. Dado o recorde de 12-31 do Hornets, que os tem no dia 14 na Conferência Leste e a história das lesões no tornozelo, a equipe parece provável que seguisse a rota cautelosa.

Seleção geral nº 3 em 2020 NBA DraftBall jogou apenas 214 jogos de corrida devido a uma variedade de lesões. Sua boneca direita fraturou no final de sua temporada de estreia, depois ele teve uma lesão no tornozelo que terminou a temporada em 2023 e vários problemas no tornozelo em 2024.

Antes desta temporada, Lee disse que Ball havia demonstrado um “compromisso real” de cuidar de seu corpo e planejava usar dispositivos ortopédicos.

“Houve algumas conversas realmente boas e acho que houve um plano muito bom estabelecido por nossa equipe de desempenho, pelo escritório principal e pela equipe técnica”, disse Lee durante o campo de treinamento. “Acho que para começar o ano em que o plano é tentar usar dispositivos ortopédicos o máximo possível para colocá -lo na melhor posição para ter sucesso. À medida que continuamos a passar pela temporada, avaliaremos como é ajudar /dor ou dor ou dor ou se as coisas estão permanecendo no status quo.

As imagens de segunda -feira mostram que Ball realmente usava dispositivos ortopédicos nos tornozelos, mas infelizmente eles não eram suficientes neste caso.

Na temporada, Ball teve uma média de 28,9 pontos, 5,4 rebotes e 7,5 assistências por jogo, e foi perdido para que pouco fosse nomeado chefe de estrelas. Ele liderou o voto dos fãs para os jogadores da pista da Conferência Leste e terminou em terceiro no voto dos jogadores, mas foi o sétimo no voto da mídia, que o deixou (3,0) logo atrás da estrela dos Knicks de Nova York, Jalen Brunson (2,5) na pontuação ponderada que determina as manchetes. .

Ball ainda pode ser nomeado para a lista de estrelas como uma reserva, mas essa lesão pode colocar sua condição para o evento em perigo.