Lesão de Johni Broome: candidato a jogador do ano em Auburn desiste da vitória contra a Carolina do Sul após torção no tornozelo

A combinação da derrota do número 1 do Tennessee na Flórida e uma semana de 2 a 0 para Auburn pode significar que o número 2 dos Tigres ficará em primeiro lugar na pesquisa AP Top 25 na segunda-feira. Mas o que paira sobre a dramática vitória de sábado por 66-63 contra a Carolina do Sul é o status da estrela central Johni Broome, que deixou o jogo com uma torção no tornozelo esquerdo.

Broome saiu da vitória dos Tigers na Carolina do Sul com uma grave lesão no tornozelo no segundo tempo, após cair desajeitadamente após tentar bloquear um chute. Broome lidera o segundo lugar dos Tigres em pontuação, rebotes, bloqueios e assistências.

O grande homem de 1,80 metro não colocou peso no pé esquerdo enquanto os membros da equipe de Auburn o ajudavam a sair do chão. O técnico do Tigers, Bruce Pearl, chamou a lesão de “entorse significativa” em uma entrevista à SEC Network e disse que Broome seria submetido a uma ressonância magnética quando o time retornasse a Auburn.

A lesão ocorreu às 13h45, com a Carolina do Sul liderando por 47-45. Broome fez seis pontos e três rebotes quando saiu. Auburn (15-1, 3-0 SEC) superou um segundo tempo desafiador sem sua estrela principal, resistindo a um desempenho de 25 pontos da estrela da Carolina do Sul Collin Murray-Boyles.

Quase quatro minutos se passaram sem nenhum ponto de nenhum dos times no final do jogo, com a Carolina do Sul mantendo uma vantagem de 63-62. Mas então uma enterrada de Dylan Cardwell a 1:32 do fim deu a Auburn uma vantagem que não perdeu.

Como membro do quinto ano do programa de Auburn e uma presença interna confiável, Cardwell poderia desempenhar um papel maior se Broome fosse forçado a perder qualquer ação do jogo. Mas não há como substituir o que Broome traz para os Tigres.

Nomeada uma segunda equipe Pré-temporada All-American da CBS SportsBroome entrou em ação no sábado em segundo lugar na SEC com 18,7 pontos por jogo e primeiro na conferência em rebotes (11,2) e bloqueios (2,7). A ex-estrela do Morehead State melhorou constantemente seu jogo durante cada uma de suas três temporadas com os Tigers. Ofensivamente, o jogo de Broome agora se estende até a linha de 3 pontos, e suas 3,4 assistências por jogo na temporada 2024-25 são as maiores de sua carreira.

Sábado não foi a primeira vez que Broome deixou um jogo nesta temporada devido a uma lesão. Apenas três minutos de vitória sobre o Georgia State no mês passado, Broome revisou com uma aparente lesão no ombro direito. Ele passou por uma ressonância magnética, mas foi liberado para retornar para o próximo jogo do time contra o Purdue.