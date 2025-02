Kai Hvertz sofreu uma lesão grave nos isquiotibiais que ameaçam deixá -lo de lado pelo resto da temporada, entende a CBS Sports. O Arsenal voou de seu campo de treinamento climático quente em Dubai na terça -feira, para que Hvertz sofra evidências que confirmaram seus piores medos possíveis. Agora, espera -se que Mikel Arteta não tenha um atacante reconhecido pelo resto da temporada.

Entende -se que Havertz sofreu a lesão no treinamento no início desta semana, com a digitalização no retorno do arsenal a Londres, oferecendo uma indicação da grande gravidade do problema, o que representa um golpe de martelo para os artilheiros após uma janela de transferência em janeiro foram feitos para uma primeira linha cheia de lesões.

Com Gabriel Jesús na próxima temporada após a cirurgia do joelho, a carga cairá em um pequeno grupo de jogadores para tentar manter o Arsenal vivo na corrida pela Premier League e pela Liga dos Campeões. Durante as semanas seguintes, pelo menos esse grupo poderia ser apenas três: Leandro Trosssard, Raheem Sterling e Ethan Nwaneri. Gabriel Martinelli sofreu uma suposta lesão nos isquiotibiais na derrota da semifinal da Copa da EFL contra o Newcastle na semana passada e, embora o retorno de Bukayo Saka ao treinamento leve em Dubai tenha sido uma boa notícia, ainda é esperado que seja lançado no próximo mês.

A pergunta imediata para Arteta será a melhor maneira de construir uma primeira linha feita de duas extremidades esquerdas naturais e um ano de 17 anos que começou a temporada como substituto de Martin Odegaard no centro do campo central. Desde então, Arteta falou sobre a possibilidade de Nwaneri se tornar um número nove, enquanto Trossard frequentemente completava essa posição durante sua primeira metade da temporada no Arsenal. Sterling também pode liderar a linha, embora simplesmente obter performances satisfatórias dele em qualquer posição tenha sido uma luta pelo Arsenal nesta temporada.

Além disso, o atacante de Nathan Butler-Yedeji Academy, 22 anos, tem sido uma presença frequente no primeiro banco de equipes no meio da crise de números recentes. O Arsenal também pode explorar um mercado de agentes livres que inclui os gostos de Diego Costa, Mariano Díaz e Carlos Vela.

A lesão de Hvertz brilha uma luz dura no negócio de transferência do Arsenal nas duas últimas janelas. Eles entraram na intenção de adicionar profundidade e qualidade à linha de frente de Arteta; no entanto, sua única adição foi a libra esterlina como um empréstimo do dia do prazo em agosto. Esse contrato, além de uma busca fracassada de um substituto permanente de David Raya, que os forçou a assumir o empréstimo líquido de Bournemouth, Watkins significou que foi rejeitado.

O Arsenal não foi capaz de garantir os principais objetivos, incluindo Nico Williams por Bilbao atlético, Benjamin Sesko de RB Leipzig e Alexander Isak, o atacante que os colocou na espada na Copa da EFL e concluiu que uma assinatura para o seu bem não seria A abordagem certa na janela da temporada média. Agora eles perguntarão se ele poderia ter ajudado a aliviar parte da carga em Hvertz, que jogou os 90 minutos completos contra o Newcastle na semana passada com o empate que foi perdido por um longo tempo.

Em todas as competições, o internacional alemão jogou o segundo mais minutos de qualquer centro da Premier League Froward nesta temporada, uma estatística mais notável, já que Hvertz teve problemas no joelho em outubro e sofreu um ataque durante o período do Natal. Embora Arteta tenha elogiado o “poder genético.