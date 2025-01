Lesão de Rodrigo Bentancur: O homem do Tottenham foi arrancado da maca após uma tentativa fracassada de cabeça no confronto da EFL contra o Liverpool

O meio-campista do Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur, está consciente e receberá tratamento médico no hospital após deixar o jogo de ida da semifinal da Copa EFL contra o Liverpool, na quarta-feira, após uma queda repentina.

“Podemos confirmar que Rodrigo está consciente, falante e irá ao hospital para novos exames”, afirmou o clube em comunicado divulgado nas redes sociais durante o intervalo.

Bentancur foi abandonado aos 15 minutos após cair no chão em bola parada. O Spurs ganhou um escanteio aos seis minutos, cobrado por Son Heung-min. Bentancur avançou em direção à bola, mas depois caiu, embora não parecesse estar em contato com outro jogador ou com a bola. Ele ficou deitado no chão, sem se mover, antes que a equipe médica chegasse para tratá-lo. A equipe médica o cobriu com um cobertor e também usou uma máscara de oxigênio para tratá-lo antes de retirá-lo do campo.

Não está claro o que causou a queda de Bentancur e por que ele foi tratado, embora o Spurs não tenha usado um substituto para concussão quando ele saiu. Houve uma paralisação do jogo por aproximadamente 10 minutos enquanto Bentancur recebia tratamento antes de substituir Brennan Johnson.

Os Spurs foram duramente atingidos por lesões nesta temporada e Bentancur pode entrar na lista de jogadores que perderam jogos importantes para a equipe. A equipe de Ange Postecoglou está atualmente sem titulares como o goleiro Guglielmo Vicario e os zagueiros Cristian Romero e Micky van de Ven, enquanto o atacante Richarlison perdeu grande parte da temporada devido a várias lesões. Bentancur também foi retirado de campo em agosto devido a um ferimento na cabeça.