Leste de Washington Eagles vs. N. Colorado Bears: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Ursos do Norte do Colorado @ Eastern Washington Eagles

Registros atuais: Norte do Colorado 14-6, Leste de Washington 6-14

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big Sky agendado para o encontro entre Eastern Washington Eagles e N. Colorado Bears às 17h00 horário do leste dos EUA no sábado em Reese Court. Ambas as equipes vêm de uma derrota em um jogo que se esperava que vencessem.

O leste de Washington parte para a partida de sábado em busca de uma grande mudança de ímpeto depois de perder seu terceiro jogo consecutivo na quinta-feira. Eles caíram por 70-61 para o norte do Arizona.

Enquanto isso, depois de uma seqüência de oito vitórias consecutivas, a sorte do N. Colorado finalmente acabou na quinta-feira. Eles estavam a um passo da vitória e caíram por 77-76 para Idaho.

A derrota do leste de Washington reduziu seu recorde para 6-14. Quanto ao N. Colorado, a derrota encerrou uma seqüência de três vitórias consecutivas fora de casa e levou-os para 14-6.

Eastern Washington conseguiu uma vitória sólida sobre o N. Colorado quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, vencendo por 85-76. O leste de Washington tem outra vitória na manga ou o N. Colorado vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Eastern Washington venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o N. Colorado.