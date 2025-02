Leste do Texas A&M Lions vs. Northwestern State Demons: Como ver online, informações de transmissão ao vivo, hora de início, canal de televisão

Quem está tocando

Demônios do Estado do Noroeste @ leste do Texas A&M Leões

Registros atuais: Northwestern State 9-11, East Texas A&M 2-19

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante de Southland a tempo, uma vez que os demônios do noroeste do estado e do Lions A&M East Texas estão prontos para a dica às 15h15 ET no sábado, no leste de Field House, no leste do Texas A&M. Ambas as equipes derrotaram em seu último jogo, para que tenham muita motivação para obter o ‘W’.

Na segunda-feira, o Northwestern State não pôde dirigir Lamar e caiu 69-59. Os demônios lutaram recentemente contra os Cardinals, já que o jogo foi seu terceiro confronto consecutivo.

Embora tenham perdido, o estado do noroeste quebrou o navio ofensivo e terminou o jogo com 18 rebotes ofensivos. Esse forte desempenho não era novidade para a equipe: agora eles demoliram pelo menos dez rebotes ofensivos em quatro jogos consecutivos.

Enquanto isso, o recente pedaço áspero do leste do Texas A&M se tornou um pouco mais difícil na segunda -feira, após sua nona derrota consecutiva. Eles deram um golpe de 79-72 para a coluna de perdas nas mãos de SF Austin.

A derrota do estado do noroeste reduziu seu recorde para 9-11. Quanto ao leste do Texas A&M, sua perda reduziu seu recorde em 2-19.

O estado do noroeste venceu a leste do Texas A&M 75-67 em sua reunião anterior em 11 de janeiro. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Northwestern State, pois a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

História da série

O Northwestern State venceu 4 de seus últimos 6 jogos contra o leste do Texas A&M.