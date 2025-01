Lewis Hamilton: guidare una Ferrari è “una delle sensazioni più belle della mia vita”

Lewis Hamilton ha descritto la sua prima esperienza al volante di una Ferrari di Formula 1 come “una delle migliori sensazioni della mia vita” dopo il suo debutto in pista con la sua nuova squadra mercoledì a Maranello, in Italia.

Hamilton ha completato 30 giri della pista di prova della Ferrari a Fiorano davanti a un raduno di fan che guardavano dal vicino cavalcavia dei Giardini.

Anche se la giornata è iniziata con una fitta nebbia e umidità, Hamilton ha detto che l’esperienza è stata diversa da qualsiasi altra nella sua carriera in F1.

“Ho avuto la fortuna di ottenere molti primati nella mia carriera, dal primo test alla prima gara, il podio, la vittoria e il campionato, quindi non ero sicuro di quanti altri primati avrei avuto, ma guidare una La prima volta che ho provato la vettura della Scuderia Ferrari HP oggi mattina è stata una delle sensazioni più belle della mia vita,” ha detto.

“Quando ho avviato la macchina e ho varcato la porta del garage avevo il sorriso più grande sul viso. Mi ha ricordato la prima volta che ho provato una vettura di Formula 1, è stato un momento così emozionante e speciale ed eccomi qui a quasi 20 anni. anni dopo provando di nuovo quelle emozioni.”

Guidando l’auto di 2 anni per soddisfare le normative sui test di F1, Hamilton ha lasciato il garage per la prima volta alle 9:16 ora locale per fare un singolo giro di installazione con gomme da bagnato.

Mercoledì Lewis Hamilton ha fatto il suo debutto in pista con la Ferrari. Andrea Diodato/NurPhoto tramite Getty Images

Hamilton ha indossato un casco giallo per l’occasione, lo stesso colore che ha utilizzato nelle prime fasi della sua carriera in F1.

Nel garage erano presenti i membri della sua famiglia, tra cui il padre Anthony, la madre Carmen e la matrigna Linda, a cui si è poi aggiunto Piero Ferrari, figlio del fondatore della Ferrari, Enzo.

Per il suo secondo run, Hamilton è passato alle gomme slick e ha completato giri veloci, partenze di prove e controlli di sistema sull’SF-23.

La Ferrari ha limitato il suo chilometraggio a 89 chilometri e ha avvertito di una nuova regola del 2025 che limita i test delle auto precedenti (TPC) a 1.000 km all’anno per i piloti che partecipano al campionato.

Si prevede che Hamilton tornerà in azione con l’auto di 2 anni sul Circuit de Catalunya alla fine di questo mese.

Dopo 30 giri al volante, Hamilton ha tenuto un debriefing post-sessione con il suo nuovo team di ingegneri, che include il suo ingegnere di gara del 2025 Riccardo Adami.

Adami resta sostanzialmente nel suo ruolo dopo aver suggerito negli ultimi anni Carlos Sainz, pilota che sostituiva Hamilton.

Una volta terminato il suo lavoro, il sette volte iridato è sceso in pista per salutare i tifosi accorsi ad assistere ai suoi primi giri sulla Ferrari.

“Sapevo già dall’esterno quanto sia appassionata la famiglia Ferrari, da tutti i membri del team fino ai Tifosi!” Ha detto Hamilton. “Ma esserne testimone in prima persona come pilota Ferrari è stato travolgente.

“La passione scorre nelle loro vene e non puoi fare a meno di sentirti pieno di energia. Sono così grato per l’amore che ho sentito da tutti a Maranello questa settimana, abbiamo molto lavoro da fare ma non posso. ” non aspettare finché non cominciamo.”

Anche il nuovo compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclerc, era presente nella giornata di test, percorrendo 14 giri con la stessa vettura.

Il capo della squadra Fred Vasseur ha detto che la sua squadra ha raggiunto l’obiettivo della giornata nonostante il tempo piovoso e la corsa limitata.

“Come ogni anno, quando scendi in pista per la prima volta, è un po’ come il primo giorno di scuola ed è una sensazione piuttosto emozionante, soprattutto oggi perché era il primo giorno di Lewis con la squadra,” ha detto. .

“Accogliere un nuovo pilota è sempre un momento importante. Forse oggi è stato meno speciale per Charles, ma è stato bello vederlo in forma, rilassato e con voglia di correre ancora.”

“Dal punto di vista tecnico, Charles e Lewis hanno guidato le loro moto in un tempo non dei migliori, ma sono tornati in moto e si sono immersi nell’ambiente della pista in vista del primo vero test in un mese in Bahrein,” ha continuato Vasseur.

“E’ stato anche un riscaldamento nel box per la squadra. Questo era l’unico scopo della giornata.”