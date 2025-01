Lewis Hamilton ileso após uma falha durante o teste da Ferrari Barcelona

O campeão mundial de sete tempo, Lewis Hamilton, caiu no segundo dia de testes particulares da Fórmula 1 de sua nova equipe da Ferrari em Barcelona, ​​mas permaneceu incólume. O britânico de 40 anos, em seu segundo teste da Ferrari, após 12 anos de sucesso com a Mercedes, perdeu o controle sobre o carro 2023 e atingiu as barreiras no Circuito de Catalunha. A fonte próxima à equipe foi informada pela AFP Hamilton, era “absolutamente OK” e ainda examinou as fronteiras do carro. Hamilton compartilha um carro com uma equipe com uma equipe Charles Leclerce quando se prepara para a temporada de 2025, que começa em março com o Grande Prêmio da Austrália.

Seu contrato de dois anos com a Ferrari começou na semana passada, quando ele passou pelo colo na pista de teste de Fiorano, perto da base de Maranello Ferrari.

A Ferrari apresentará seu novo carro em 19 de fevereiro em Fiorano, no dia seguinte à estréia da temporada de F1 em Londres no 75º aniversário do esporte.

