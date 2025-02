Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e todas as equipes da Fórmula 1 2025

A Fórmula 1 está pronta para começar a temporada de 2025 com estilo

A F1 está pronta para iniciar a temporada 2025 com um de seu evento de lançamento de carro exclusivo em seu tipo com um local central, para que os fãs vejam o fígado oficial de todas as equipes. Pela primeira vez na história, a Fórmula 1 organizará um evento espetacular de lançamento da temporada no O2 em Londres, que ocorrerá em 18 de fevereiro de 2025 às 20h GMT.

Tradicionalmente, as dez equipes costumavam celebrar eventos individuais para revelar suas luzes antes do início da temporada. No entanto, este ano para marcar o início do 75º aniversário do esporte, as 10 equipes se juntarão para revelar seus novos hepitas.

O evento contará com as dez equipes juntamente com os vinte pilotos e 10 diretores de equipe. O evento será organizado pelo comediante e ator Jack Whitehall e incluirá performances da estrela da música country americana Kane Brown, a artista multiplatina do prêmio MGK, o compositor Brian Tyler, We Dreaming e a lendária banda britânica aceitar isso.

Além disso, o programa também apresentará entrevistas com os principais números esportivos. Durante a noite, Whitehall será acompanhado pelas personalidades da televisão F1 Laura Winter, Ariana Bravo e Lawrence Barretto.

Além das estações oficiais da Fórmula 1 em todo o mundo, os fãs também podem transmitir o evento gratuitamente nas redes sociais da F1, incluindo o YouTube.

Fórmula 1 2025 Calendário de carreira

Grande Prêmio Circuito Data de carreira Grande Prêmio australiano Circuito de Albert Park, Melbourne 16 de março Grande Prêmio da China Circuito Internacional de Xangai, Xangai 23 de março Grande Prêmio japonês Curso de corrida internacional de Suzuka, Suzuka 6 de abril Grande Prêmio do Bahrein Circuito Internacional de Bahrein 13 de abril Grande Prêmio da Arábia Saudita Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah 20 de abril Miami Grand Prix Miami International Autodrome, Miami Gardens, Flórida 4 de maio Grande Prêmio de Emilia Romagna Circuito de Imola, imala 18 de maio Grande Prêmio de Mônaco Circuito Mônaco Mônaco 25 de maio Grande Prêmio Espanhol Circuito de Barcelona-Catalonia, Montmelo 1 de junho Grande Prêmio do Canadá Circuito Gilles Villeneuve, Montreal 15 de junho Grande Prêmio austríaco Red Bull Ring, Spielberg 29 de junho Grande Prêmio Britânico Circuito de Silverstone, Silverstone 6 de julho Grande Prêmio Belga Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot 27 de julho Grande Prêmio Húngaro Hungaroring, avelã 3 de agosto Grande prêmio holandês Circuito de Zandvoort, Zandvoort 31 de agosto Grande Prêmio italiano Monza Circuit, Monza 7 de setembro Grande Prêmio do Azerbaijão Circuito da cidade de Baku, Baku 21 de setembro Grande Prêmio de Cingapura Marina Bay Street Circuit, Cingapura 5 de outubro Grande Prêmio dos Estados Unidos Circuito das Américas, Austin, Texas 19 de outubro Grande Prêmio da Cidade do México Hermanos Rodríguez Autodrome, Cidade do México 26 de outubro Grande prêmio de São Paulo Circuito de Interlagos, São Paulo 9 de novembro Grande Prêmio de Las Vegas Las Vegas Strips Circuit, paraíso, Nevada 22 de novembro Grande Prêmio do Catar Circuito Internacional de Lusail, português 30 de novembro Grande Prêmio de Abu Dhabi Marina Yas Circuit, Abu Dhabi 7 de dezembro

