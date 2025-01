L’ex allenatore Jaguars -head attira interesse per le openzioni

Ci sono un certo numero di squadre nella NFL che continuano a cercare un coordinatore offensivo ufficiale.

Un possibile candidato per il coordinatore offensivo è l’ex capo allenatore vincitore del Super Bowl Doug Pederson, che è stato licenziato dalla sua posizione di capo allenatore di Jaguars dopo questa stagione.

Secondo l’insider ESPN Jeremy Fowler, diverse squadre hanno chiesto a Pederson una posizione di coordinatore offensivo in questo ciclo.

Non è noto se il Pederson sia interessato o meno.

Diverse squadre hanno chiesto a Doug Pederson di un ruolo di coordinatore offensivo in questo ciclo all’anno. Fonti. In questo momento non è sicuro se l’ex allenatore di Jaguars e Eagles sia interessato. Ma i team lo hanno esaminato. pic.twitter.com/iqn4utagju – Jeremy Fowler (@JFowlersPN) 31 gennaio 2025

Pederson ha avuto una carriera molto lunga e forte della NFL come giocatore e allenatore.

Come carriera -backup -quarterback, ha avuto una lunga carriera ed è stato in grado di aiutare Green Bay Packers a vincere il Super Bowl nel 1996 come backup di Brett Favre.

Dopo aver prestato servizio come allenatore principale del liceo, ha iniziato la sua carriera nella NFL nel 2011 con Andy Reid e Philadelphia Eagles come allenatore di quarterback.

Ovviamente, Pederson sotto Andy Reid ha suonato sia a Green Bay che a Filadelfia durante la sua carriera.

Dopo aver fatto il salto su un allenatore con Reid a Philly, ha seguito Reid a Kansas City, dove è diventato un coordinatore offensivo.

Questo è ciò che gli ha portato il lavoro di allenatore a Filadelfia, e ha finito per guidare Nick Foles e Co. Per una vittoria del Super Bowl nel 2017.

Jacksonville lo assunse in seguito nel 2022 dopo aver sparato da Filadelfia nel 2020.

Il 57enne è una delle menti NFL più esperte che una squadra può trovare oggi, e sebbene non abbia funzionato con Jaguars, ciò non significa che non possa aiutare un’altra squadra in questo momento.

