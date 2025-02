Fay Vincent, che nel 1989 ha rilevato la Commissaria di baseball Major League nel 1989 e ha navigato in campionato attraverso il terremoto della disturbata Area della Baia delle World Series, è morto all’età di 86 anni, ha annunciato MLB domenica.

Vincent ha subito radiazioni e chemioterapia per il cancro alla vescica e ha sviluppato le complicazioni che includevano sanguinamento, ha detto sua moglie Christina. Ha chiesto cure e è morto sabato al Vero Beach Hospital in Florida.

“Vincent ha servito il gioco in molte sfide ed è stato orgoglioso della sua connessione con il nostro intrattenimento nazionale per tutta la vita”, ha dichiarato l’attuale commissario Rob Manfred nella sua dichiarazione.

Fay Vincent ha lavorato come commissario MLB per soli tre anni – da settembre 1989 a settembre 1992 – prima di dimettersi sotto la pressione dei proprietari. Foto Don Donovan/MLB/Getty Images

Vincent divenne inaspettatamente l’ottavo commissario di baseball dopo l’infarto di A. Bartlett Giamatti nel 1989. Vincent, che fu assunto come vice commissario Giamatti, un amico di lunga data, quindi fu costretto tre anni dopo con giocatori.

Il primo test principale di Vincent è arrivato a lavorare per un mese.

Poco prima del primo parco giochi del Game 3 delle World Series del 1989 tra atletica e giganti, il enorme terremoto ha colpito l’area di San Francisco. Vincent si immerse immediatamente in azione e decise di rimandare quella notte nel Candlestick Park e in seguito World Series nel suo insieme, per 10 giorni, quando l’area era impegnata in un terremoto.

“Nella Major League Baseball, è molto chiaro per noi che le nostre preoccupazioni, il nostro problema, sono in qualche modo modeste”, ha detto Vincent.

La decisione non è stata generalmente apprezzata; Alcuni pensavano che le World Series dovessero essere cancellate a causa della tragedia. Ma ha salutato molto la compassione e la decisione di Vincent durante una situazione così sensibile.

“Fay Vincent ha svolto un ruolo cruciale nel garantire che la serie Bay Area del 1989 continui in modo responsabile dopo il terremoto prima della partita 3”, ha detto Manfred in una nota.

Pohormoil seguì Vincent durante il resto del suo governo di tre anni. Aveva un certo numero di quelli che chiamava “tre giorni di sigaretta”, i proprietari arrabbiati diventando il primo funzionario manageriale ad ammettere un accordo segreto tra le squadre contro gli agenti dopo il 1985, ’86 e ’87.

Nel 1990, il baseball ha subito una fermata di 32 giorni perché i proprietari e il sindacato hanno combattuto per un’agenzia libera, arbitrato e condivisione del reddito. Vincent alla fine ha annunciato l’accordo di base sul CBA, ma il blocco elimina la maggior parte dell’allenamento primaverile e ha rinviato l’inizio della stagione regolare di una settimana.

Più tardi, Vincent ha emesso un divieto per tutta la vita al proprietario di New York Yankees George Steinbrenner, che ha pagato il ben noto giocatore di $ 40.000 per trovare sporcizia sul New York Outfield Winfield. A Steinbrenner fu permesso di ripristinare il controllo degli Yankees nel 1993.

Vincent ha emesso un altro divieto per tutta la vita nel 1992, questa volta fino al 1980 NL Rookie of the Year Steve Howe per ripetuti reati di droga. Un anno dopo, il giudice fu ripristinato da Howe.

Sotto l’orologio di Vincent, il baseball si è esteso a 28 squadre, con le Montagne Rocciose e i Marlins hanno ricevuto l’approvazione dei principali proprietari della lega nel 1991 e l’inizio della partita del 1993. $ 190 milioni in espansione i ricavi della Lega americana e che AL offre ai giocatori due nuove squadre NL nella proposta di espansione.

Vincent è stato anche un sostenitore del sovraccarico e ha cercato di spostare i pulcini e i cardinali dalla NL East a NL West come parte della riconfigurazione che sarebbe iniziata nella stagione 1993. tribunali – e sovraccaricando Vincent Vincent Vincent che stava cercando, mai.

Vincent alla fine si è dimesso nel settembre 1992-DVA anni prima del suo periodo di cinque anni. Un mese prima, i proprietari della lega principale hanno emesso un voto di 18-9 sulla fiducia a Vincent, con cui alcuni non erano soddisfatti a causa del suo coinvolgimento nel lavoro del 1990, le sue regole sulla condivisione del reddito dall’estensione e la sua idea di rielaborazione, tra le altre cose.

“Il commissario deve prestare attenzione ai fan e ai proprietari non vogliono sentirmi parlare dell’idea”, ha detto Vincent.

Vincent, alcuni proprietari credevano, era troppo amichevole per i giocatori.

“Ero convinto che essere un commissario fosse una fiducia del pubblico. Ho cercato di fare ciò che ho considerato il meglio per il gioco e il pubblico che se ne è occupato così tanto “, ha detto Vincent in un’intervista con Associated Press 2023.” Ho avuto risultati contrastanti. A volte sono contento di quello che ho fatto.

“La tragedia di baseball è l’unica cosa più grande che ho lasciato annullare la costruzione di una relazione decente tra proprietari e giocatori. È che giocatori e proprietari devono ancora impegnarsi a vicenda per essere partner e costruire un gioco. “

In uno dei suoi atti permanenti del Commissario, ha presieduto il comitato per otto membri per l’accuratezza statistica, che ha rimosso l’asterisco che era vicino a Roger Maris come capo della stagione e ha cancellato 50 senza battitore. Il gruppo ha definito NE-Hitter come giochi di nove o più che si sono conclusi senza intervento.

Il proprietario di Milwaukee Brewers Bud Selig ha sostituito Vincent come commissario.

Selig è stato installato come presidente del consiglio esecutivo, una nuova posizione, che in realtà divenne un commissario in carica. Nel 1994-95 ha guidato i proprietari attraverso uno sciopero di 7 milioni, è stato votato dal commissario nel 1998 e è rimasto al lavoro fino al ritiro nel 2015.

Originario del Connecticut, Francis Thomas Vincent, è rimasto nel baseball dopo le sue dimissioni ed è stato presidente della Lega estiva della Baseball Collegiate del New England Collegiate Baseball per le stelle universitarie nel 1998 fino al 2004. L’estate viene premiata Fay Vincent SR Tazza.

All’inizio della sua vita, Vincent ha lavorato come avvocato a New York, ha lavorato come presidente/CEO di Columbia Pictures ed è stato vicepresidente esecutivo della Coca-Cola, dove ha gestito la sua divisione di intrattenimento.

Ha registrato interviste con i membri della Hall of Fame e i giocatori della Black League per il progetto di storia orale che ha portato a tre libri: “L’unica partita in città” (2006), “We Wre Were Wein per Nothing” (2009) e ” È ciò che è interno le linee che contano ”(2010). Nel 2024, Yale fece un regalo da 2 milioni di dollari per fare un allenatore di baseball di Yale in nome di suo padre.

Nel 2019, Vincent ha rivelato che gli è stata diagnosticata la leucemia.

“La mia diagnosi significa che il gioco della vita sta cambiando sul serio e la tessitura del telaio”, ha scritto sul Wall Street Journal Op-ed.

“Non posso lasciare che la mia vita finisca, distruggi il modo in cui voglio ricordare. Il dado fa ancora parte della vita e il modo in cui una vive è vitale, anche nella luce morente.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.