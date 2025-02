L’ex giocatore della NBA Richard Jefferson ha ottenuto un nuovo lavoro

Tutti i fan della NBA ricordano quando Richard Jefferson ha giocato ogni notte in campionato, ma è stato ritirato per anni.

Da quando si è allontanato dal campo, Jefferson ha condiviso la sua intuizione e l’analisi dei giochi ed è diventato uno dei commentatori di corte più amati del gioco.

E ora ottiene un grande onore alla fine di questa stagione.

Secondo Andrew Marchand, per Yahoo Sports, Jefferson è pronto a unirsi sia a Mike Breen che Doris Burke sulla copertura della finale della NBA da parte della ABC/ESPN.

Jefferson sostituirà JJ Redick, che lavorava per ESPN e ora sta guidando Los Angeles Lakers.

Richard Jefferson è pronto a unirsi a Mike Breen e Doris Burke nella migliore squadra televisiva della ABC/ESPN per chiamare la finale NBA per. @Andrewmarchand. Jefferson sostituisce JJ Redick, che ha lasciato ESPN alla posizione del capo allenatore di Lakers.

Jefferson ha trascorso 17 anni nella NBA e ha giocato per squadre come New Jersey Nets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e altro ancora.

È stato membro della squadra All-Rockie nel 2001-02 e ha anche vinto un campionato con Cavs.

Durante i suoi anni in campionato, era amato per la sua personalità luminosa e divertente.

Quando ha appeso la maglia troppo bene, sembrava una soluzione perfetta per chiamare giochi e commentare le reti sportive.

Da allora gli è stato dato un lavoro stabile e porta un grande mix di significato, esperienza e personalità.

Questo nuovo lavoro è una grande cosa per Jefferson e lo esporrà a milioni di fan, tra cui seguaci di basket rilassati che non lo hanno visto quest’anno.

Non sappiamo chi giocherà in finale quest’anno, ma sappiamo che gli inserzionisti della corte saranno una squadra A amata da molti.

