L’ex giocatore della NFL rivela come Jayden Daniels possa evitare altri crolli

Jayden Daniels ha avuto una sensazionale stagione da rookie quando ha portato inaspettatamente i comandanti di Washington a un playoff -Kaj e un viaggio al gioco del campionato NFC, e i fan sono su Cloud Nine per quanto il futuro potrebbe contenere.

Tuttavia, è completamente possibile che Daniels avrà un altro declino, proprio come ha fatto CJ Stroud per gli Houston texani, soprattutto ora che gli oppositori dei coordinatori difensivi avranno un’intera stagione che vale il video da usare per prepararsi a giocare contro di lui.

Un analista ESPN ha affermato che l’autoanalisi sarà la chiave per Daniels per evitare questo declino e basarsi su ciò che ha fatto come debuttante.

“Per me deve spettare Jayden Daniels, deve essere (coordinatore offensivo) Kliff Kingsbury e l’intero staff di coaching per dire:” Ciao Jayden, capisco quanto fossimo eccellenti, ma non per avere il declino come lo noi Con CJ Stroud, dobbiamo lavorare su alcune delle piccole cose “, ha detto Sam Acho tramite NFL presso ESPN.

“Non per avere il declino che abbiamo visto con CJ Stroud, dobbiamo lavorare su alcune delle piccole cose.”@Thsamo Sui comandanti che impediscono un crollo del secondo anno di Jayden Daniels 👀 pic.twitter.com/q4kezalmvm – NFL a ESPN (@SPNNFL) 17 febbraio 2025

Daniels è stato il numero 2 delle elezioni complessive nella bozza della NFL nel 2024 e ha rapidamente dato il loro primo vero franchising -quaterback per decenni.

Il loro successo in questa stagione è stato tanto più impressionante considerando la loro mancanza di armi sulle posizioni delle abilità e una difesa che ha avuto difficoltà a fermare la gara.

Stroud è un esempio di ciò che Daniels ha bisogno di evitare nel 2025. Il quarterback di Houston Texan è stato il debuttante offensivo della scorsa stagione nell’anno, e come ha fatto Daniels quest’anno, ha mostrato un sacco di magia in tempo croccante come debuttante, ma le sue statistiche e i suoi risultati hanno raccolto non migliorare nella sua seconda stagione.

Daniels ha lanciato 3.568 yard e 25 touchdown mentre completava il 69,0 per cento dei suoi passaporti e ha guidato in 891 yard e sei touchdown, dandogli il premio rookie dell’anno offensivo.

Un altro modo per evitare un altro crollo che Acho ha sottolineato è che Washington gli dava un’altra arma in buona fede in attacco, specialmente da un ampio destinatario.

