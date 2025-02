L’ex giocatore di Iowa Ava Jones dice che ha un linfomo Hodgkin

L’ex giocatore di basket femminile Iowa Ava Jones ha annunciato sui social media sabato di avere il cancro.

Disse Jones Instagram Che Hodgkin ha un linfoma.

Solo pochi giorni dopo essersi impegnata a giocare per Hawkeyes nel 2022, Jones e la sua famiglia furono colpiti da un’auto nel Kentucky. Suo padre, Trey Jones, è morto e ha subito lesioni cerebrali. Anche sua madre è stata ferita.

“Mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin dopo che i risultati della biopsia sono tornati”, ha scritto. “Questo è un messaggio che nessuno vuole ricevere, ma soprattutto dopo aver trascorso gli ultimi 2 anni e mezzo di lavoro e recupero del fatto che ho colpito la macchina. Il mio corpo è molto forte e sono sicuro nel dottore qui in Iowa. “

L’ex compagno di squadra Caitlin Clark ha commentato il post di Jones e ha scritto “Prega per te un bambino”.

La borsa di studio di Jones ha ricevuto l’Iowa ed era nella squadra di basket come nuova arrivata prima di ritirarsi otto mesi fa. Aveva diverse operazioni per affrontare le lesioni cerebrali e più legami strappati in ginocchio. La scorsa stagione, ha reso con la speranza di giocare durante la sua carriera in Iowa la scorsa stagione.

“È con grande tristezza annunciare che sto partendo dal punto di vista medico dal basket universitario. I miei allenatori, medici, compagni di squadra e allenatori sono stati fantastici dall’incidente “, ha detto Jones mentre si ritirava. “Anche se non sono più membro di un programma di basket femminile, sarò comunque in borsa di studio, otterrò un’istruzione di classe mondiale e per sempre Occhio di Falco. Vorrei ringraziare la mia famiglia per un supporto infinito e sarei entusiasta del prossimo capitolo della mia vita. “