L’ex giocatore dice che 1 stella NBA è “completamente irrispettosa”

I Celtics di Boston sono i maestri NBA in carica.

Hanno il secondo miglior record alla Eastern Conference e hanno lavorato bene contro la squadra con il miglior record in campionato in questa stagione.

Pertanto, Quentin Richardson non riesce a capire perché Jayson Tatum non abbia abbastanza credito.

Quando ha parlato in ESPN, l’ex giocatore della NBA ha affermato di non sapere cos’altro che Tatum avrebbe potuto fare per ottenere finalmente un certo rispetto e riconoscimento sulla lega (tramite punti di accoppiamento):

“Jayson Tatum è stato rispettato completamente in questa stagione con le canzoni che ha messo e la stagione che ha portato la sua squadra … e non per ottenere il merito che merita … Non capisco perché non diamo lui più credito? “ Chiese.

La verità deve essere detto, è difficile non essere d’accordo con questa affermazione.

Nemmeno vincere un campionato NBA è stato sufficiente per girare la storia intorno a Tatum.

Se qualcosa, alcuni fan lo deridono per non aver vinto l’MVP delle Finali NBA, anche se era un po ‘un tiro e il suo numero era quasi identico a Jaylen Browns.

Tatum ha inviato stagioni di calibro MVP per anni, incluso questo, e ha dimostrato di non essere un artista soffocante, come di solito dicono i suoi odiatori.

Nessuno può negare che Tatum sia uno dei giocatori più talentuosi e fisicamente dotati del campionato.

Certo, ha un’élite che sostiene l’equipaggio di ruolo, ma le persone non dovrebbero trattenerlo contro di lui.

Inoltre, proprio come ha detto Richardson, Tatum non porta alcun dramma sul tavolo.

Non parla molto e quando lo fa, non tocca la pentola.

Non parla nemmeno la spazzatura e raramente manca qualsiasi partita a causa di infortuni.

Questo non ha molto senso, ed è tempo che i fan e i media inizino a dare a Tatum i suoi fiori come uno dei migliori tra i migliori.

