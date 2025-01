L’ex giocatore dice che è il Super Bowl o fallisce per 1 QB

A questo punto, nessuno può sostenere che Lamar Jackson sia uno dei migliori quarterback nella storia della NFL.

Potrebbe anche essere il miglior quarterback a doppia minaccia che abbiamo mai visto.

È già un Hall of Famer al primo scrutinio prima ancora di compiere 30 anni.

Ma è anche per questo che deve vincere.

Inoltre, l’ex star della NFL James Jones crede che non partecipare al Super Bowl sarà una stagione sprecata per Jackson.

Mentre parlava al programma “The Facility” della FOX, Jones ha sostenuto che ogni volta che Jackson non riuscirà ad arrivare sul palco più grande da ora in poi sarà solo uno spreco.

Crede che se non vince o addirittura non arriva al grande gioco, alla gente non importerà dei suoi riconoscimenti o di tutti i numeri e le cose che ha realizzato.

Vogliono solo parlare di come non possa vincere ai playoff, di come gli altri quarterback possano fare di più con meno e di come non si possa vincere un Super Bowl con un quarterback mobile.

Jones ha ragione con queste affermazioni, per quanto ingiuste o dure possano sembrare.

I Ravens hanno una delle migliori squadre del campionato e Jackson potrebbe essere sulla buona strada per vincere il suo secondo MVP consecutivo.

È anche uno dei due soli MVP unanimi nella storia della NFL, insieme a Tom Brady è l’altro.

Questo tipo di talento ti dà ancora più responsabilità e, dopo averlo visto dominare nella stagione regolare, è giunto il momento per lui di fare lo stesso in una situazione win-or-go-home una volta per tutte.

