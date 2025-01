L’ex giocatore dice che New York sarà sempre “una città degli Yankees”

I New York Yankees hanno avuto alcuni mesi difficili prima di concludere il 2024, perdendo le World Series contro i Los Angeles Dodgers, quindi perdendo il loro esterno superstar contro i New York Mets.

Soto ha firmato un contratto con i Mets per 15 anni del valore di 765 milioni di dollari, anche dopo che gli Yankees gli hanno offerto un accordo simile per restare con la squadra.

Sebbene gli Yankees abbiano successivamente effettuato alcune acquisizioni chiave in questa offseason, probabilmente avranno l’amaro in bocca quando Soto si unisce alla squadra rivale di New York.

L’ex lanciatore degli Yankees e dei Mets, Dellin Betances, ha recentemente rivelato i suoi pensieri sulla situazione di Soto e su quale squadra possiede New York.

“Sarà sempre una città degli Yankees”, ha detto Betances, tramite Foul Territory.

Betances si riferisce ai commenti fatti da Soto secondo cui New York è ora una città dei Mets.

Sebbene Betances abbia affermato che New York sarà sempre una città degli Yankees, è uno dei pochi giocatori ad aver giocato sia per i Mets che per gli Yankees.

Betances ha debuttato nel 2011 con gli Yankees e ha giocato otto stagioni prima di andare ai Mets nel 2020 per le ultime due stagioni della sua carriera.

Uno dei motivi per cui Betances crede che Soto sia andato ai Mets è perché Soto è “il ragazzo” lì, e negli Yankees, Aaron Judge è “il ragazzo”.

Mentre gli Yankees sono i padroni della competizione delle World Series tra queste due squadre, i Mets potrebbero contendersi il titolo nel 2025.

La serie Subway sarà ancora più interessante del solito poiché Soto affronterà la sua ex squadra con alcuni probabili sentimenti aspri dall’altra parte.

