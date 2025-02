L’ex giocatore dice che “più uscirà” su Luka Doncic -handel

La NBA ha assistito a un turno sismico due settimane fa quando la superstar Luka Dončić si è unita a Los Angeles Lakers in un accordo di successo con tre squadre.

I Lakers hanno immediatamente celebrato la loro preziosa acquisizione e soprannominava Dončić una “giovane superstar globale unica nel suo genere”.

L’accordo ha inviato Anthony Davis e Max Christie a Dallas Mavericks insieme a un primo round nel 2029, mentre Los Angeles ha rafforzato la loro lista con Maxi Kleber e Markieff Morris.

Utah Jazz è anche entrato in azione e ha assicurato che i Lakers guardino Jalen Hood-Schifino e due elezioni nel secondo turno della bozza di quest’anno.

Ma secondo l’ex star della NBA Tim Hardaway Sr. C’è più gorgogliamento sotto la superficie di questo commercio trascendente.

Senza entrare in dettaglio in dettaglio, Hardaway suggerisce uno sviluppo significativo dietro le quinte emergerà alla fine.

“Voglio dirtelo, c’è molto da fare. Ho sentito molte cose – non voglio dire che non voglio speculare perché non so se sono vere o no, ma penso che siano vere, ma sono molte cose che stanno succedendo Lì “, ha rivelato Hardaway.

“Sono molte cose che stanno succedendo” 👀👀 Tim Hardaway Sr parlando con @Termineradio E @Thefrankisola Sul commercio di Luka. pic.twitter.com/jwuukilban – SIRIUSXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) 16 febbraio 2025

Ha disegnato parallelismi tra il commercio di Dončić e le caratteristiche storiche che coinvolgono leggende della NBA come Kareem Abdul-Jabbar e ha sottolineato la rarità di trattare con un giocatore di questo calibro.

Tuttavia, la storia dietro la partenza di Dončić può rivelarsi convincente come il commercio stesso.

I rapporti suggeriscono che Mavericks conteneva “importanti preoccupazioni” sul futuro di Dončić, in particolare per quanto riguarda le sue domande di condizionamento in corso.

Quando Dončić ha giustificato un’altra estensione Super-Max, Dallas sembrava titubante nel fare un investimento così significativo a lungo termine.

Il presidente di Maverick Nico Harrison ha offerto un’altra prospettiva con riferimento al miglioramento della difensiva come motivazione principale per il commercio.

Questa spiegazione probabilmente non ha risuonato con i fedeli Mavericks, considerando che hanno ricevuto Davis in cambio – un giocatore di sei anni più di Dončić con una storia di infortunio immediato.

