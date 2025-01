L’ex giocatore fa un pronostico sui playoff sugli Eagles

I Philadelphia Eagles continuano a correre.

Non è stato né facile né bello e alla fine sono quasi scoppiati, ma hanno portato a termine il lavoro.

Ecco perché LeSean McCoy si sente davvero bene in questo momento.

Nell’edizione di lunedì di “The Facility” della Fox, l’ex stella del running back aveva predetto che gli Eagles avrebbero lasciato New Orleans come campioni del Super Bowl.

"Gli Eagles lasceranno New Orleans come campioni del Super Bowl!" 🦅 — @CutOnDime25

Naturalmente, essendo una ex stella degli Eagles, si può dire con certezza che è un po’ di parte, quindi forse dovremmo prendere la sua parola con le pinze.

Tuttavia, gli Eagles sembrano una squadra del calibro del Super Bowl.

La giovane star Jalen Carter è stata una forza inarrestabile in questa stagione, e anche la loro talentuosa secondaria è una forza da non sottovalutare.

Hanno un’unità assoluta di una linea offensiva e con Saquon Barkley che si scatena per grandi guadagni, la loro offensiva è una minaccia enorme.

Jalen Hurts non è stato al suo meglio e AJ Brown non è stato un fattore importante in due partite di playoff in questa stagione, ma ha ancora troppo talento per trascurarlo e nessuna squadra può permettersi di lasciarlo scoperto.

Tuttavia, gli Eagles devono stare attenti a non farsi prendere dalla prospettiva del Super Bowl.

Torneranno ai Washington Commanders solo dopo un’epica vittoria in rimonta di Jayden Daniels alla fine della stagione regolare.

Le partite di division sono sempre difficili e, anche se gli Eagles dovrebbero vincere quella partita sulla carta, in passato abbiamo visto le squadre di Nick Sirianni crollare quando contava di più.

