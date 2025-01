L’ex giocatore menziona una grande preoccupazione per Justin Herbert

I Los Angeles Chargers hanno avuto un’ottima stagione con Jim Harbaugh nel suo primo anno nella NFL.

Sono tornati ai playoff dopo aver vinto più di 11 partite nella stagione regolare per la prima volta dalla stagione 2018.

Tuttavia, alla fine furono battuti dagli Houston Texans 32-12 in trasferta nel turno delle wild card, dove il quarterback dei Chargers Justin Herbert fece una partita da incubo (quattro intercettazioni).

La leggenda dei Chargers Shawne Merriman ha recentemente discusso di come Herbert dovrà migliorare il suo gioco nei playoff.

“Su palchi grandi come questo, devi esibirti. Non c’è modo di aggirarlo… È qualcosa che dovrà risolvere in futuro”, ha detto Merriman martedì su ESPN Radio.

Non c’è dubbio che Herbert abbia la capacità di essere grande in questo campionato.

Basta guardare la stagione 2021, in cui l’ex Offensive Rookie of the Year ha lanciato per oltre 5.000 yard e ha registrato 41 touchdown totali.

Inoltre quest’anno ha effettuato solo tre intercettazioni nella stagione regolare.

Tuttavia, deve iniziare a esibirsi così nei playoff.

L’ultimo inizio di playoff è stato probabilmente il peggiore della sua carriera.

Ha completato solo 14 passaggi su 32 tentativi per 242 yard, un touchdown e le suddette quattro intercettazioni.

In una conferenza con artisti del calibro di Josh Allen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Joe Burrow, Bo Nix, ecc., Herbert avrà davvero bisogno di migliorare il suo gioco nelle prossime stagioni.

Altrimenti, i Chargers potrebbero ripensarci nel concedergli la grande estensione di cinque anni nel 2023.

