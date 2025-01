L’ex giocatore pensa che i Cowboys dovrebbero scambiare per 1 allenatore della NFL

I Dallas Cowboys sono in uno stato di cambiamento in questo momento poiché hanno deciso di non riportare in campo l’allenatore Mike McCarthy dopo la loro deludente stagione NFL 2024.

Dallas ha concluso l’anno con un record di 7-10 e ha saltato la postseason, ben al di sotto delle aspettative preseason.

Il proprietario dei Cowboys Jerry Jones ha detto a metà stagione che era impegnato con McCarthy per il resto della stagione e sembrava persino disposto a riportarlo indietro nonostante le difficoltà della squadra.

Ora che McCarthy è fuori dai giochi, Jones dovrà condurre una ricerca come capo allenatore e, si spera, trovare un candidato che possa riportare la squadra alla rilevanza.

Ci sono una serie di forti candidati nel ciclo di assunzioni di quest’anno, anche se Gerald McCoy crede che Jones dovrebbe uscire dagli schemi e scambiare con il capo allenatore dei Pittsburgh Steelers Mike Tomlin, tramite NFL Network.

“Deve usare tutte le Gemme dell’Infinito e scambiarle con Mike Tomlin”, ha detto McCoy. “Dici che hai bisogno di qualcuno che guardi Jerry in faccia e dica: ‘Non ci interessa’. Lo guarderà in faccia e dirà: ‘Jerry, torna indietro. Lasciami fare questo.’

.@Geraldini93 voglio vedere Jerry Jones scambiare per Mike Tomlin. pic.twitter.com/bfVk2kMrv5 — Rete NFL (@nflnetwork) 18 gennaio 2025

Come ha detto McCoy, lavorare a Dallas può essere difficile dato il coinvolgimento di Jones nella vita quotidiana e il suo desiderio di gestire le cose.

Portare qualcuno come Tomlin segnalerebbe un cambiamento significativo negli equilibri di potere, poiché avrebbe maggiore influenza in termini di roster.

Forse Tomlin ha bisogno di un cambio di scenario, anche se resta da vedere se Pittsburgh prenderebbe in considerazione anche solo lo scambio.

