L’ex guardalinee di Jets dà pensieri onesti sulla separazione con Aaron Rodgers

Aaron Rodgers è fuori come il quarterback dei New York Jets e termina un periodo di due anni molto deludente con lui come faccia del franchise.

Anche se è rimasto ancora un po ‘di gioco, è ovviamente sopra la collina, e con il nuovo capo allenatore Aaron Glenn e il nuovo direttore generale Darren Moougey in atto, è tempo che i Jets trasformino la pagina e sperimentino un inizio pulito.

Willie Colon, una ex guardia giusta dei Jets, sa che New York stava facendo la cosa giusta passando da Rodgers e ha notato che il corpo di Rodgers potrebbe iniziare a tradirlo al giorno. Radio sportivo WFAN.

“Aveva un tendine del ginocchio, aveva un ginocchio, aveva una caviglia e c’erano notizie che il suo fianco iniziava a ingannarlo”, Willie Colon disse. “Hai bisogno di un nuovo inizio.”

Jets ha scambiato quattro bozze di Rodgers nell’aprile 2023, e mentre alcuni pensavano di avere un potenziale seriamente del Super Bowl, Rodgers ha immediatamente strappato le sue Achille nella sua prima serie offensiva con loro e ha perso il resto della stagione.

È riuscito a rimanere in salute in questa stagione, e sebbene il suo numero – 3.897 yard di passaggio e 28 passanti – dai tempi di touchdown – era solido, non era proprio il suo vecchio io.

Nonostante abbia un sacco di talenti da entrambi i lati del calcio, New York ha vinto solo cinque partite e ha perso i playoff nella 14a stagione consecutiva, perdendo sette partite di sette punti o meno.

Poi c’è la questione della grande influenza di Rodgers sulle decisioni della squadra che i critici sostengono che lo scorso autunno i critici hanno portato al licenziamento dell’ex capo allenatore Robert Saleh e dell’ex direttore generale Joe Douglas.

Il franchising non ha una selezione di 7 anni.

