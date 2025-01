L’ex NFL GM rivela cosa farà Pete Carroll per i Raiders

Las Vegas Raiders ha fatto una grande dichiarazione con il loro ultimo affitto.

Assumere Pete Carroll mentre il loro prossimo allenatore ha segnato il primo movimento significativo nell’era di Tom Brady, e certamente non è passato inosservato.

L’ex GM della NFL Michael Lombardi, ora con i talloni UNC, crede che Mark Davis si sia ora comprato di credibilità.

Quando ha parlato con Pat McAfee nel suo show, ha definito il main coach da 73 anni una futura Hall of Famer, e pensa che trasformerà l’organizzazione di sempre.

“Pete Carroll porta credibilità all’edificio dei Raiders .. Ha avuto una carriera di coaching Hall of Fame e penso che sia un buon affitto “~ @Mlombardiuncgm #PMSLive pic.twitter.com/zunscjppar – Pat McAfee (@patmcafehow) 30 gennaio 2025

Lombardi ha affermato che Carroll è qualcuno che sa fare le cose e cosa serve per raggiungere il massimo delle altezze e avrebbe fissato il piano per l’organizzazione.

I Raiders hanno ancora alcuni tratti da fare per migliorare la loro lista, ma questo è stato sicuramente un passo significativo nella giusta direzione.

Carroll è un allenatore vincitore del Super Bowl e la sua esperienza difensiva aiuterà a costruire un’identità a Sin City.

L’era di Antonio Pierce è stata di breve durata e si è conclusa con una nota deludente dopo un forte inizio.

Ora, con il grande affitto fuori mano, i Raiders devono concentrarsi sulla loro situazione di quarterback.

Ci saranno più impostazioni veterane disponibili in agenzia libera e con Tom Brady che effettua le chiamate e che effettuano il reclutamento, sarà più facile per loro.

Hanno ancora un po ‘di lavoro in anticipo, ma per la prima volta quest’anno sembra che abbiano un piano per tornare in battaglia.

