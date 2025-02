L’ex QB del primo turno NFL atterra nuovi lavori di coaching

L’Università di Washington è una delle scuole più importanti del college Football, sebbene abbia una carenza di campionati nazionali e esce da una perdita di un punto nel Sun Bowl all’Università di Louisville.

Ha un promettente quarterback a Demond Williams Jr., che entra nella sua seconda stagione e ha lanciato 374 yard e quattro touchdown mentre completa 26 dei 32 tentativi di passaggio nel Sun Bowl.

Secondo quanto riferito, Washington ha assunto JP Losman, una precedente scelta del primo turno nel Draft NFL del 2004, per essere il suo assistente allenatore di quarterback, per. Pete Thamel.

Fonte: l’Università di Washington è pronta ad assumere JP Losman come assistente allenatore di quarterback della scuola. È una precedente scelta NFL 1. Round e ha giocato a QB per l’allenatore UW JEDD Fisch con Seahawks. Ha lavorato sia a Clemson che all’Oklahoma in ruoli di coaching, che è iniziato nel 2017 a … pic.twitter.com/5t7tnipvaw – Pete Thamel (@pethamel) 13 febbraio 2025

Losman è stato arruolato da Buffalo Bills e ha trascorso le sue prime cinque stagioni con loro, a partire da 33 delle 42 partite, e la sua migliore stagione è arrivata nel 2006 quando ha lanciato 3.051 yard e 19 touchdown in 16 partenze.

Doveva diventare il loro erede a Drew Bledsoe, ma non ha funzionato completamente per lui, e ha trascorso parte della stagione 2009 con la prima iterazione della United Football League.

Nel 2010, era un quarterback di terzo filo con Seattle Seahawks e il suo allenatore di quarterback era JEDD Fisch, ora capo allenatore di Washington.

Losman ha completato la sua carriera da gioco della NFL nel 2011 come membro di Miami Dolphins, e in seguito ha iniziato la sua carriera di allenatore come allenatore volontario presso la New Canaan High School del Connecticut.

Poi è diventato istruttore di allenatori e in seguito un allenatore offensivo alla Clemson University, e nel 2022 l’Università dell’Oklahoma lo ha assunto per essere personale giocatore e assistente di gestione del calcio.

