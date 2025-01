L’ex QB ha un avvertimento per Patrick Mahomes, Chiefs

Sebbene ci siano diverse squadre che possono affermare di essere legittime contendenti al Super Bowl, il campionato si svolgerà comunque attraverso i Kansas City Chiefs.

I Chiefs sono alla ricerca di un posto nella storia con la terza vittoria consecutiva al Super Bowl, e sono pronti a farlo dato che possiedono la maglia n. 1 testa di serie nell’AFC.

Con un punteggio di 15-1, Kansas City è stata una forza dominante nella stagione regolare nonostante non avesse un attacco costante per la maggior parte.

Patrick Mahomes non ha fornito i suoi soliti passaggi appariscenti e numeri di touchdown, ma è stato comunque uno dei migliori nel mantenere il suo schema offensivo.

Ora, Mahomes e gli altri titolari chiave avranno diverse settimane di pausa prima di tornare in campo.

Sebbene la salute sia sempre la priorità principale, un ex QB della NFL afferma che il tempo libero prolungato potrebbe finire per essere dannoso per i Chiefs.

“Per come è impostato in questo momento… passeranno tre settimane e mezzo senza un calcio significativo. È spaventoso. È la ricetta per un ribaltamento nel turno di divisione”, ha detto Chris Simms, tramite “Dan Le Batard Spettacolo con Stugotz.”

L’allenatore Andy Reid ha annunciato che Mahomes e gli altri avrebbero saltato la partita della settimana 18 contro i Denver Broncos, in modo che, oltre a un addio al primo turno, dia loro più tempo per riposarsi.

Ma come ha sottolineato Simms, ciò potrebbe finire per danneggiare la squadra in quanto potrebbe distoglierla dal ritmo e spingerla a crescere più velocemente del solito.

Tuttavia, a Kansas City è stato concesso il beneficio del dubbio dato il recente successo nei playoff.

